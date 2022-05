Séries de God of War e Horizon Zero Dawn são anunciadas

Depois de The Last of Us e Twisted Metal, mais famosas franquias de PlayStation vão ganhar séries de TV. God of War vai ganhar um seriado no Amazon Prime Video, enquanto Horizon Zero Dawn vai para a Netflix. Gran Turismo também ganhará uma série, mas não se sabe em qual emissora.

O próprio presidente da PlayStation, Jim Ryan, revelou os três projetos (via GamesRadar) durante sessão de perguntas e respostas em apresentação de negócios da Sony.

Ryan não entrou em detalhes sobre as tramas dos projetos. Portanto, não se sabe se God of War vai adaptar a primeira trilogia de games, ou a história iniciada em 2018. Rumores sobre uma série sobre Kratos já haviam surgido previamente.

Já Horizon Zero Dawn é uma franquia bem mais nova e gira em torno de Aloy, uma jovem que busca sobre informações de sua família, em um mundo em que humanos vivem em comunidades tribais, enquanto máquinas gigantes, em formas de animais, vivem à solta.

O mais curioso dos três é a série de Gran Turismo, um jogo de corrida, que não conta com história elaborada por si só. Então podemos ver algo na linha de Velozes e Furiosos, ou mais pé no chão.

Ainda não há data de estreia para as séries de God of War, Horizon Zero Dawn e Gran Turismo.

