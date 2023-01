Séries Deixa Ela Entrar e Gigolô Americano são canceladas

O canal pago americano Showtime cancelou três séries de uma vez; não retornam para novas temporadas Let the Right One In (Deixa Ela Entrar) American Gigolo (Gigolô Americano) e Three Women.

Segundo o Hollywood Reporter, a decisão veio em função da fusão do Showtime com o canal de streaming Paramount+, que será rebatizado de Paramount+ no Showtime e passará por mudanças criativas.

As tês séries receberam críticas mistas e nenhuma foi sucesso de audiência. Todas elas estavam em suas primeiras temporadas.

Gigolô Americano gira em torno de Julian Kaye, libertado 15 anos após sua condenação injusta, que luta para se firmar na indústria moderna de sexo em Los Angeles e navegar pelos seus relacionamentos complicados.

Em Deixa Ela Entrar, uma vampira depende do pai para conseguir o sangue humano que precisa para sobreviver.

Por sua vez, Three Women acompanha três mulheres que estão em um momento decisivo de suas vidas. Shailene Woodley dá vida a uma escritora enlutada pela perda de familiares que convence algumas mulheres a lhe contar suas histórias, o que mudará sua vida para sempre.

Gigolô Americano e Deixa Ela Entrar estão disponíveis no Brasil pelo Paramount+.

Diego Almeida