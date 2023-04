Sete Homens e um Destino vai ganhar reboot na TV

A Amazon Studios está desenvolvendo um reboot de Sete Homens e um Destino, informou o Deadline.

Nic Pizzolatto, o criador de True Detective, vai escrever o roteiro e assumir a produção executiva do projeto.

Continua depois da publicidade

Faroeste lançado em 1960, Sete Homens e um Destino ganhou um remake em 2016, dirigido por Antoine Fuqua, e uma série de TV lançada entre 1998 e 2000.

Segundo a descrição da nova série. “Na tradição dos grandes épicos da era de ouro dos faroestes, um bandido e seus companheiros devem unir um bando díspar de lutadores para defender um assentamento de colonos imigrantes em uma guerra aberta contra os barões do gado no centro do Texas, em uma saga de aventura, ação e romance”.

Mark Johnson (Breaking Bad, Better Call Saul) foi contratado para produzir o faroeste ao lado de Pizzolatto, Lawrence Mirisch e Bruce Kaufman.

O reboot de Sete Homens e um Destino está entre alguns títulos da aquisição da MGM/United Artists pela Amazon, que o serviço de streaming pretende readaptar em filmes ou séries.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.