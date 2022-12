Sex Education: Amada personagem terá bela jornada na 4ª temporada

A quarta temporada de Sex Education é uma das mais aguardadas da Netflix em 2023, e uma amada personagem da série terá uma bela jornada na trama.

Aimee Lou Wood, que vive Aimee Gibbs no seriado estrelado por Asa Butterfield e Emma Mackey, comentou o que esperar de sua personagem na nova temporada (via Digital Spy).

Segundo a atriz, será um momento turbulento para Aimee no começo, visto que ela não está com sua melhor amiga e está em uma nova escola. No entanto, é através da arte que ela se encontra.

“Ela não tem sua melhor amiga com ela, ela não tem um namorado pela primeira vez. Além disso, ela está em uma nova escola e ela não tem amigos. Mas o que é tão incrível é que através da arte, Aimee encontra algo que a conecta consigo mesma”, disse ela.

Na série. Aimee e Maeve são melhores amigas e sempre se apoiam em tudo. A atriz ainda revelou que sua personagem tem uma imaginação incrível, e a nova temporada mostrará tudo isso. A história também mudará a forma de como os outros personagens olham para ela.

“Eu sempre achei que Aimee não é estúpida, e as pessoas pensam que ela é. Ela é tão astuta e emocionalmente inteligente, e tem uma imaginação incrível. Nesta temporada, ela percebe que tem um cérebro brilhante e tem muito a dizer”, comentou a atriz.

“Essa é a beleza de interpretar uma personagem por tanto tempo, toda vez que você obtém uma nova faceta de sua personalidade. Sempre pensei que não havia como Aimee não ficar um pouco magoada com o fato de as pessoas rejeitarem ela em termos do que ela tem a dizer”, concluiu.

A trama da 4ª temporada

Com Maeve indo para os Estados Unidos, e Otis ficando na Inglaterra, o destino dos dois parece distante, mesmo após ambos assumirem os sentimentos ao final da terceira temporada.

“Após o fechamento da Moordale Secondary, Otis e Eric agora enfrentam uma nova fronteira – seu primeiro dia no Cavendish Sixth Form College. Otis está nervoso em montar sua nova clínica, enquanto Eric está rezando para que eles não sejam perdedores novamente”, revela a descrição oficial da Netflix.

“Mas Cavendish é um choque cultural para todos os alunos de Moordale – eles pensavam que eram progressistas, mas esta nova faculdade é outro nível. Há ioga diária no jardim comunitário, uma forte vibração de sustentabilidade e um grupo de crianças que são populares por serem… gentis?! Viv está totalmente abalada com a abordagem não competitiva e liderada pelos alunos da faculdade, enquanto Jackson ainda está lutando para superar Cal.

Aimee tenta algo novo fazendo um Art A Level e Adam se pergunta se a educação convencional é para ele. Nos Estados Unidos, Maeve está vivendo seu sonho na prestigiosa Wallace University, sendo ensinado pelo autor cult Thomas Molloy. Otis está ansiando por ela, enquanto se ajusta a não ser filho único em casa ou o único terapeuta no campus.”

A quarta temporada de Sex Education não possui previsão de lançamento. A série conta com três temporadas na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.