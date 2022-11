Sex Education: Atriz revela o que esperar da 4ª temporada de série da Netflix

A quarta temporada de Sex Education é uma das mais aguardadas da Netflix para 2023 tendo sido renovada após o final deixado em aberto sobre o destino de Otis e Maeve.

Enquanto ainda não é lançada, uma das atrizes do elenco da série comentou o que os fãs podem esperar do quarto ano.

“Após o fechamento da Moordale Secondary, Otis e Eric agora enfrentam uma nova fronteira – seu primeiro dia no Cavendish Sixth Form College. Otis está nervoso em montar sua nova clínica, enquanto Eric está rezando para que eles não sejam perdedores novamente”, revela a descrição oficial da Netflix.

“Mas Cavendish é um choque cultural para todos os alunos de Moordale – eles pensavam que eram progressistas, mas esta nova faculdade é outro nível. Há ioga diária no jardim comunitário, uma forte vibração de sustentabilidade e um grupo de crianças que são populares por serem… gentis?! Viv está totalmente abalada com a abordagem não competitiva e liderada pelos alunos da faculdade, enquanto Jackson ainda está lutando para superar Cal.

Aimee tenta algo novo fazendo um Art A Level e Adam se pergunta se a educação convencional é para ele. Nos Estados Unidos, Maeve está vivendo seu sonho na prestigiosa Wallace University, sendo ensinado pelo autor cult Thomas Molloy. Otis está ansiando por ela, enquanto se ajusta a não ser filho único em casa ou o único terapeuta no campus”, finaliza a sinopse da nova temporada.

A série é estrelada por Asa Butterfield, Emma Mackey, Gillian Anderson, Aimee Lou Wood, Ncuti Gatwa, entre outros nomes.

Muitas mudanças nos personagens

Em uma entrevista com o Digital Spy, Aimme Lou Wood falou sobre a nova temporada de Sex Education, que será bem diferente das anteriores.

Ela explicou como os personagens vão experimentar mudanças à medida que estão estudando em uma nova escola, com uma nova rotina.

Wood acredita que o tema geral da série vai tratar sobre a mudança, e revelou estar muito animada com o que vai vir.

“Os personagens sentem que estão em um território muito novo porque literalmente estão, estão em uma nova escola. Muito do nosso sentimento um pouco fora do centro é, na verdade, também apenas por causa do que está acontecendo na história, que é que eles estão em uma nova escola”, disse ela.

“Aimee, particularmente, sua melhor amiga está na América, ela não tem namorado pela primeira vez, ela está em uma escola nova onde ela não tem nenhum amigo. Portanto, há muita novidade para todos os personagens e acho que isso faz a série parecer muito nova.

A atriz ainda comenta que sente falta das antigas colegas de elenco, mas elogiou os novos personagens e atores da quarta temporada.

“Nós definitivamente amamos todas as novas adições, todas são incríveis, mas também definitivamente sentimos falta das pessoas que saíram, realmente sentimos falta delas”, revelou a atriz.

Embora diversas mudanças tenham ocorrido da terceira para a quarta temporada, com algumas saídas de atrizes, o novo ano vai se concentrar ainda mais nos principais personagens.

A quarta temporada de Sex Education não possui previsão de lançamento. A série conta com três temporadas na Netflix.

