Sex/Life consegue superar infame cena do nu frontal

A segunda temporada de Sex/Life chegou à Netflix e conseguiu superar a infame cena do pênis de Brad da primeira temporada. Dessa vez, vemos outro nu frontal ainda mais chocante.

Para quem não se lembra, ou não sabe, a primeira temporada da série picante da Netflix conta com uma cena em que Adam Demos aparece nu no chuveiro. O que chamou a atenção foi o tamanho do pênis do personagem.

Vale apontar que Demos até hoje não revelou se era uma prótese ou sua própria terceira perna na cena – provavelmente jamais saberemos.

Vamos, abaixo, ver como foi a cena da segunda temporada que superou o momento mais infame de Sex/Life até então.

Devon ganha novo pênis em Sex/Life

A segunda temporada traz uma cena para rivalizar esse momento que fez todo mundo comentar sobre Sex/Life. Dessa vez, quem impressiona é Devon, vivido por Jonathan Sadowski.

Assim como foi o caso de Demos, não sabemos se o membro é, de fato, do ator, mas não deixa de ser uma cena de arregalar os olhos.

Nela, Devon orgulhosamente apresenta seu novo pênis reconstruído para uma multidão de homens desesperados para ver o que há entre as pernas dele desde o acidente que envolveu o carro, seu pênis e uma boca.

O que se segue é uma cena bastante ilustrativa, até informativa, de generosos 42 segundos, claramente feita para aquele momento que um familiar de quem está assistindo decide passar pelo cômodo.

Devon ainda se gaba do novo pacote: “Eu tenho uma nova curva estilosa, o que é legal. As minas gostam disso, certo? Torna mais fácil atingir o ponto G”, antes de declarar: “Quem teria pensado que Piper mordendo meu pênis me daria um novo sopro de vida?”.

Sex/Life realmente faz jus à sua fama de ser uma das séries mais picantes da Netflix. A segunda temporada já está disponível na Netflix.

