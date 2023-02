Sex/Life: Desejos quentes no trailer da 2ª temporada na Netflix

A Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de Sex/Life, que promete ainda mais cenas quentes nesses novos episódios.

A segunda temporada mostrará as consequências que Billie (Sarah Shahi) terá ao ter embarcado em um caso com Brad Simon (Adam Demos), apesar de ter se reconciliado com o marido.

“Billie encara novos desafios e desejos em busca da vida que quer. Mas será que ela consegue ter tudo?”, diz a descrição da prévia.

Confira o trailer da segunda temporada de Sex/Life, abaixo.

Mais sobre Sex/Life na Netflix

Sex/Life é uma adaptação de B. B. Easton, a psicóloga escolar que se tornou autora cujo livro de memórias, 4 Homens em 44 Capítulos, foi recebido com uma recepção calorosa e críticas excelentes quando chegou às estantes em 2016.

O seriado foi renovado em setembro de 2021, com a criadora e showrunner Stacy Rukeyser dizendo na época: “Sex/Life é um sonho que se tornou realidade. Criar um programa sobre a sexualidade feminina empoderada que encantou tantos milhões de telespectadores não é apenas imensamente divertido, mas também incrivelmente gratificante”.

Sex/Life é uma das atrações mais quentes da Netflix e em seu primeiro ano chocou com uma cena em que o pênis do ator Adam Demos é mostrado.

A segunda temporada estreia em 2 de março de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.