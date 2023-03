Sex/Life: Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Sex/Life está fazendo o maior sucesso na plataforma. Dado o final do segundo ano, que encerra com chave de ouro a trama de todos os personagens, muitos fãs querem saber: a série erótica será renovada para um terceiro ano na Netflix?

“Billie encara novos desafios e desejos em busca da vida que quer. Mas será que ela consegue ter tudo?”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sex/Life na Netflix.

Continua depois da publicidade

Recomendada para maiores de 18 anos, Sex/Life tem Sarah Shahi (Adão Negro), Mike Vogel (Bates Motel) e Adam Demos (Combinação Perfeita) nos papéis principais.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre uma potencial 3ª temporada de Sex/Life na Netflix; confira!

Sex/Life terá uma 3ª temporada na Netflix?

Até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de Sex/Life se manifestaram sobre a possibilidade da série ganhar uma 3ª temporada.

No entanto, os assinantes da Netflix não precisam se desesperar: isso não significa que a série foi cancelada.

Na maioria das vezes, a Netflix demora de 2 semanas a 3 meses para decidir o destino de suas produções originais, e como a 2ª temporada de Sex/Life acaba de estrear no streaming, a plataforma ainda tem um bom tempo para definir uma possível continuação.

Desde a estreia na Netflix, a 2ª temporada de Sex/Life figura no Top 10 de vários países, e o Brasil não é exceção.

Também é importante lembrar que, na maioria das vezes, a Netflix avalia dois aspectos para decidir se renova ou cancela suas produções originais: audiência e custo de produção.

Por que Sex/Life não deve ganhar uma 3ª temporada na Netflix?

Ao que tudo indica, Sex/Life não terá uma 3ª temporada na Netflix. Afinal de contas, o segundo ano oferece finais satisfatórios para a trama de todos os personagens.

Os eventos da 2ª temporada de Sex/Life terminam completamente a história de Billie, Brad e Cooper, não deixando pontas soltas para serem amarradas em um possível terceiro ano.

Tudo sugere que os roteiristas de Sex/Life produziram a trama do segundo ano já com a ideia de que ele marcaria o fim da série.

No final da 2ª temporada de Sex/Life, todos os personagens garantem “finais felizes”. Billie também toma sua decisão mais importante: no desfecho da série, ela se casa com Brad e o casal tem um filho.

Cooper também encontra uma nova parceira, e os outros personagens da série embarcam em suas próprias relações.

“Sex/Life é um sonho tornado realidade. Criar uma série sobre a sexualidade feminina empoderada, que encantou milhões de espectadores, não é apenas imensamente divertida, mas também incrivelmente gratificante. Estou emocionada e grata pela oportunidade de contar essa história”, afirmou Stacy Rukeyser, a criadora da série.

Portanto, se Sex/Life for renovada para uma 3ª temporada, os episódios inéditos podem abordar as histórias de um novo grupo de personagens, com Billie e Brad fazendo apenas participações esporádicas.

Você já pode assistir todos os episódios de Sex/Life na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.