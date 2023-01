Sexify: Uma das séries mais quentes da Netflix lança 2ª temporada; saiba tudo

Se você curte séries eróticas, não deixe de conferir a 2ª temporada de Sexify, prestes a estrear na Netflix. Essa quente produção polonesa acompanha a história de uma jovem que tenta desenvolver um algoritmo sobre o orgasmo feminino. Os novos episódios tem tudo para trazer grandes reviravoltas para a trama.

“Para criar um aplicativo de sexo e vencer uma competição de tecnologia, uma jovem inexperiente e suas amigas decidem explorar o assustador mundo da intimidade”, afirma a sinopse oficial de Sexify.

Continua depois da publicidade

A 1ª temporada de Sexify se tornou um grande sucesso na Netflix em 2021, permanecendo por um bom tempo no Top 10 do streaming.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o lançamento da 2ª temporada de Sexify na Netflix; confira!

Quem retorna na 2ª temporada de Sexify na Netflix?

Sexify é uma das séries eróticas mais populares da Netflix. No mesmo estilo de produções como Olhar Indiscreto, Sex/Life e Amor & Anarquia, a trama conquista fãs no mundo inteiro.

Ao que tudo indica, a 2ª temporada de Sexify traz de volta todo o elenco original. A série é protagonizada por astros e estrelas do cinema e da TV da Polônia.

Logo, os fãs podem aguardar o retorno de Aleksandra Skraba (Natalia Dumała), Maria Sobocińska (Paulina Malinowska), Sandra Drzymalska (Monika Nowicka), Małgorzata Foremniak (Joanna Nowicka), Cezary Pazura (Marek Nowicki), Zbigniew Zamachowski (Krzysztof Maślak), Bartosz Gelner (Konrad) e Piotr Pacek (Mariusz).

De que fala a 2ª temporada de Sexify?

A 2ª temporada de Sexify é ambientada logo após o final do primeiro ano, no qual as protagonistas encontram grandes desafios na implementação real do algoritmo sobre o orgasmo feminino e no lançamento do aplicativo sexual.

Nos novos episódios, Natalia, Paulina e Monika levantam grandes dúvidas sobre o futuro da startup – ao mesmo tempo em que vivem intensos desafios em suas respectivas vidas pessoais.

Nesse cenário caótico, as jovens empreendedoras também fazem de tudo para atrair a atenção de um exigente investidor, que pode ser a aguardada salvação da companhia.

Ou seja: os fãs podem esperar por muita comédia, grandes reviravoltas e, é claro, muito sexo na 2ª temporada de Sexify.

Data de estreia da 2ª temporada de Sexify na Netflix

A 2ª temporada de Sexify, constituída de 8 episódios, estreia na Netflix no dia 11 de janeiro de 2023 (quarta-feira).

Como a série é uma produção original da Netflix, os episódios são disponibilizados na plataforma a partir das 4 da manhã.

Confira abaixo o trailer da 2ª temporada de Sexify na Netflix!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.