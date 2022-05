She-Hulk pode introduzir vilão obscuro da Marvel

O trailer de She-Hulk no Disney+ deixou os fãs divididos, principalmente em razão da computação gráfica (CGI) empregada na série. A prévia mostrou um pouco do que podemos esperar no seriado do Disney+, mas nem tudo foi incluso, é claro.

O Cosmic Circus diz que a série pode introduzir uma versão do Porco-Espinho, personagem bizarro da Marvel criado por Stan Lee e Don Heck em 1963.

A primeira aparição do personagem ocorreu em Tales to Astonish #48. Ele era um cientista maluco, que fez um traje de batalha feito de espinhos.

Uma versão posterior do personagem foi Roger Gocking, que chegou a se juntar aos Thunderbolts. Ainda é incerto qual versão pode aparecer em She-Hulk.

Vale apontar, no entanto, que tudo não passa de um rumor. Nenhuma informação oficial sobre isso foi divulgada até então. Ele não seria, contudo, o único personagem estranho da Marvel a aparecer na série.

She-Hulk estreia no catálogo brasileiro do Disney+ em 17 de agosto, com episódios semanais até 12 de outubro. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.

