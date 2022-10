Sheldon se tornou o pior personagem de Young Sheldon? Entenda

O episódio 3 da 6ª temporada de Young Sheldon oficialmente fez do protagonista interpretado por Iain Armitage, a pior parte da série.

Em uma tentativa de capitalizar o sucesso de The Big Bang Theory, a CBS lançou o primeiro e único spin-off da série em 2017.

Continua depois da publicidade

Young Sheldon tem foco na infância texana do personagem genial imortalizado por Jim Parsons, tema que aparecia de forma recorrente em The Big Bang Theory. O prelúdio se desenvolveu para uma comédia de família ao longo de seus 5 anos, e Sheldon parece estar perdendo espaço em sua própria série.

Enquanto o resto dos Coopers estão lidando com questões familiares, o episódio 3 da 6ª temporada separou Sheldon de seu arco principal na faculdade.

O enredo mostra o garoto lidando com questões sobre ética na ciência, o que pode até soar como um bom tema, mas em meio a um passeio que prioriza o que está acontecendo com sua família, parece algo arrastado e desnecessário.

A série tenta fazer Sheldon participar do que acontece em casa com breves interações, mas fica um pouco forçado. É difícil se investir no que o garoto gênio está passando na faculdade, quando o que acontece com sua família é bem mais interessante.

Por que Sheldon está se tornando irrelevante em sua própria série?

Isso não é culpa da atuação de Iain Armitage, que continua entregando uma ótima performance no papel, não devendo nada para a versão mais velha interpretada pelo premiado Jim Parsons.

Porém, com a série seguindo cada vez mais para o lado de sua família, Sheldon vai ficando irrelevante. Especialmente pela maioria de suas aventuras estarem acontecendo na faculdade, afastando o garoto do núcleo familiar.

Isso não significa que a série não está desenvolvendo o arco de seu protagonista, mas a história oferece outros personagens interessantes, criando a necessidade de focar a narrativa nos outros membros da família Cooper.

A série precisa dar um jeito de inserir o Sheldon nas histórias de sua família, além de serem alguns dos arcos mais interessantes da série, é a forma da série não deixar seu protagonista largado no próprio spin-off.

É uma pena que este, aparentemente, não é o caminho que a produção irá seguir. O produtor executivo Steve Holland já confirmou que o garoto vai passar mais tempo em seu dormitório da faculdade, tirando o personagem cada vez mais do contexto de sua família.

A CBS precisa entender que Young Sheldon já cresceu para além de sua premissa original, que pedia que Sheldon fosse o centro da narrativa. Diversificar a história iria, não só deixar a situação da série mais sustentável, como também atrair novos públicos.

Young Sheldon está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira