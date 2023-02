Sherlock 3 só depende de uma coisa para acontecer

Guy Ritchie, diretor dos dois filmes de Sherlock, conversou com o Collider sobre o futuro da franquia. Segundo o cineasta, o terceiro filme depende inteiramente de Robert Downey Jr.

“Bem, honestamente, deixei isso para Robert [Downey Jr.]”, disse Ritchie. “Então, Robert queria estar no comando disso. A bola está com ele, então ele está no comando do roteiro, ele está no comando de tudo. Eu vou me afastar disso até chegar a hora de me envolver”, concluiu.

Sherlock, de 2009, trouxe Downey Jr na pele do famoso detetive e Jude Law como o Dr. John Watson.

A continuação, Sherlock Holmes: O Jogo de Sombras, veio em 2011 e introduziu Jared Harris como o Professor Moriarty, inimigo tão inteligente quanto Holmes.

Em abril do ano passado, saiu a informação de que Sherlock ganharia uma nova série de TV com envolvimento de Robert Downey Jr. Desde então, detalhes sobre o projeto são escassos.

