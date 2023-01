Showrunner de Grey’s Anatomy anuncia sua saída da série

Krista Vernoff deixará o cargo de produtora executiva e showrunner de Grey’s Anatomy e sua série derivada, Station 19. Vernoff ficará no comando das séries só até o final da 19ª temporada de Grey’s Anatomy e da 6ª de Station 19. As informações são do Deadline.

“Tem sido o privilégio de uma vida inteira ser encarregada de administrar Grey’s Anatomy nos últimos seis anos e Station 19 nos últimos quatro”, disse Vernoff para a publicação. “A paixão dos fandoms dedicados e o impacto que essas séries têm nos corações e mentes deles não podem ser subestimados. A quantidade de talento nestes dois elencos extraordinários e nestas duas salas de roteiristas brilhantes está além de qualquer medida – e essas equipes fazem mágica semana após semana”, finalizou.

Vernoff chegou a trabalhar nas primeiras sete temporadas de Grey’s Anatomy como roteirista principal e produtora executiva. Depois que deixou seus cargos, retornou ao comando do drama médico no início da 14ª temporada, em 2017.

Meg Marinis, que está na série desde o seu início como pesquisadora e produtora executiva, é cotada para suceder Vernoff como showrunner de Grey’s Anatomy.

A saída de Krista Vernoff marca a segunda grande despedida da série. A estrela de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, anunciou anteriormente que vai deixar o elenco regular do seriado na metade da atual temporada. O episódio de despedida, escrito por Vernoff , vai ao ar em 23 de fevereiro nos EUA – veja como Pompeo deu adeus à série.

Ellen Pompeo é a Meredith Grey

Não é o fim de Meredith

A saída de Ellen Pompeo em Grey’s Anatomy não é definitiva, embora a atriz tenha deixado o elenco regular da 19ª temporada. Ela revelou que sua personagem Meredith pode retornar em algum outro momento.

No entanto, Pompeo vai continuar envolvida com Grey’s Anatomy mais do que nunca, e em um papel que ela já desempenhava.

Pompeo continuará sendo produtora executiva da série, como era antes, e estará envolvida nas próximas temporadas.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+.

