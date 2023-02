Showrunner de The Last of Us diz que futura cena com Joel vai devastar o público

O showrunner de The Last of Us, Craig Mazin, revelou que uma futura cena com Joel vai devastar o público da série.

Já renovada para a segunda temporada, o seriado é um dos grandes sucessos da HBO, batendo diversos recordes na plataforma.

Continua depois da publicidade

Em recente entrevista, Mazin sugeriu que haverá algumas cenas bem emocionantes, e que seriam justamente flashbacks de Joel. Ele promete que mostrará Joel uma pessoa mais humana do que apenas um cara durão (via ScreenRant).

“Não acho que vamos retroceder tanto assim, mas o passado de Joel é o que informa seu futuro. Há um momento particular em que estou pensando que também [me atinge] com tanta força”, disse ele.

“O retrato de Joel de Pedro Pascal tem tanta alma e humanidade, e vulnerabilidade, especialmente quando Joel está sozinho. Você sabe? Ele tem que ser um cara durão perto de todo mundo, mas quando ele está sozinho, é quando você vê toda aquela alma”, concluiu.

Bella Ramsey e Pedro Pascal em The Last of Us

Bill de The Last of Us quase desistiu de papel na série

O personagem Bill (Nick Offerman), em The Last of Us, é um dos mais notórios da franquia de jogos e também da série, e o ator que o interpreta quase desistiu do papel.

Offerman interpretou o personagem, e o terceiro episódio focou totalmente nele e em Frank, sendo considerado pelos fãs como “um dos melhores episódios da TV”.

O astro comentou que quase teve de deixar o papel na série por conta de conflitos de agenda, mas a esposa Megan Mullally insistiu que ele continuasse (via Digital Spy).

“Quero dizer, quando recebi o roteiro, Craig Mazin escreveu o roteiro de Chernobyl entre outras coisas. Aquele cara parece saber o que está fazendo”, disse ele.

“Ele me enviou o roteiro. E eu não tinha tempo no calendário para dizer sim a este trabalho. E minha incrível esposa deusa leu e disse: ‘Você está indo para Calgary, amigo. Divirta-se. Você tem que fazer isso’. Ela é a curadora. Ela escolheu todas as roupas que estou usando esta noite”, concluiu o astro.

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.