Sintonia: Netflix divulga primeiro trailer da 4ª temporada

A Netflix divulgou o primeiro trailer da 4ª temporada de Sintonia.

“Alguns momentos podem mudar a nossa história para sempre. E nessa cena inédita da próxima temporada de Sintonia já dá pra sentir que as vidas de Doni, Rita e Nando nunca mais serão as mesmas. O que mais aguarda esse trio?”, diz a descrição da nova temporada.

Continua depois da publicidade

Confira o trailer abaixo:

O retorno de Sintonia na Netflix

Dado o final da 3ª temporada de Sintonia, a situação de Lindão continua envolta em mistério. Afinal de contas, o personagem sofreu graves ferimentos.

Além disso, a troca de tiros com os policiais tem tudo para mudar para sempre a vida na comunidade e, consequentemente, a trajetória de Nando. Finalmente, os novos episódios devem mostrar o que acontecerá nos relacionamentos de Cleiton e Rita, Doni e Tally, e Nando e Scheyla. A relação de Rita com a igreja, os problemas amorosos de Doni e a vida de Nando no crime devem ser as principais temáticas da 4ª temporada.

Produzida por KondZilla, Sintonia tem Jottapê (Doni), Christian Malheiros (Nando) e Bruna Mascarenhas (Rita) no elenco principal.

A 4ª temporada também deve trazer Matheus Santos (Formiga), Vinícius de Oliveira (Éder), Fernanda Viacava (Pastora Sueli), Gabriela Mag (Tally) e Julia Yamaguchi (Scheyla).

Não há previsão de estreia para a 4ª temporada de Sintonia.

As três temporadas da série estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.