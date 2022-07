Sintonia: Tudo sobre a 3ª temporada da série da Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 3ª temporada de Sintonia tem tudo para fazer o maior sucesso da plataforma. Os novos episódios trazem desenvolvimentos chocantes e arcos emocionantes para os protagonistas Doni, Nando e Rita. Além disso, o terceiro ano introduz novos personagens e termina com um desfecho bombástico.

“Criados juntos na quebrada de São Paulo, três jovens amigos correm atrás de seus sonhos rodeados por música, drogas e religião”, afirma a sinopse oficial de Sintonia na Netflix.

Continua depois da publicidade

Produzida por KondZilla, Guilherme Quintella e Felipe Braga, a série tem Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas nos papéis principais.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia da 3ª temporada de Sintonia na Netflix; confira.

De que fala a 3ª temporada de Sintonia?

A 3ª temporada de Sintonia conta com tramas muito interessantes para os protagonistas Rita, Doni e Nando.

Rita, a personagem de Bruna Mascarenhas, se prepara para concorrer à vaga de vereadora com o apoio de sua congregação. Nesse cenário, ela começa a desenvolver sua estratégia de campanha e se infiltrar no mundo do poder político e religioso.

Doni, por sua vez, luta para se manter a relevância no cenário musical, logo após ter alcançado no topo das paradas no funk.

Na 2ª temporada, o personagem sofre grandes desafios, e descobre que o mundo da música é bem mais traiçoeiro do que imaginava.

Finalmente, Nando começa a questionar seu papel no universo do tráfico de drogas. Após se tornar um dos criminosos mais procurados do Brasil, o personagem de Christian Malheiros busca redenção e liberdade.

“Acredito que Sintonia é um abrir de portas e a gente espera mais projetos de outros estados, com outros corpos, que ainda não estão na tela, que possam vir cada vez mais. Acho que é importante as pessoas se identificarem, uma importância social e cultural muito grande”, afirmou Bruna Mascarenhas em uma entrevista recente.

Quem volta em Sintonia 3?

Todo o elenco principal de Sintonia retorna nos novos episódios da série. Jottapê Carvalho, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas voltam como os protagonistas Nando, Doni e Rita.

Além disso, a 3ª temporada também conta com o retorno de Matheus Santos (Formiga), Julia Yamaguchi (Scheyla) e Vinícius de Oliveira (Eder).

No mesmo estilo das temporadas anteriores, episódios inéditos também trazem surpreendentes participações especiais. Vale lembrar que, no segundo ano, a série contou com aparições de MC Kevinho, Alok e Datena.

Estreia de Sintonia 3 na Netflix

A 3ª temporada de Sintonia, com 6 episódios, já está disponível no catálogo internacional (e brasileiro) da Netflix.

Os novos capítulos estrearam na plataforma em 13 de julho de 2022. Confira abaixo o trailer.

Você pode assistir todas as temporadas de Sintonia na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.