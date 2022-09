Smallville: Criadores cortaram ideia polêmica do estúdio

A Warner Bros. tomou uma decisão que causou polêmica nos bastidores de Smallville, e os criadores da série revelaram a ideia que eram contra.

Conhecida pela famosa abertura, a série que agora faz parte do Arrowverso após Crise nas Infinitas Terras, reuniu nomes como Tom Welling e Michael Rosenbaum.

Em um episódio do podcast Talk Ville, que percorre a série desde o início, foi revelado que a Warner queria que Clark odiasse Jonathan e Martha Kent. No entanto, a ideia do estúdio desagradou os criadores Al Gough e Miles Millar, que lutaram contra e conseguiram deixar isso de fora (via ScreenRant).

“Nos primeiros dias antes de irmos ao ar, tínhamos toda essa política de bastidores com a rede e as pessoas dizendo: ‘Você sabe que esses pais deveriam ser muito mais antagônicos e ele deveria odiar os pais'”, disse Millar.

“É muito mais do que isso. É um tipo de drama adolescente clichê. E nós realmente lutamos contra isso”, concluiu ele.

Após ser cancelada pelo motivo dos roteiristas estarem sem ideias para Clark Kent, Smallville ganhou uma décima primeira temporada nos quadrinhos.

A história se passa seis meses após Clark Kent ter se tornando o Superman. Ele chegou a encontrar Batman, e também os Lanternas Verdes.

“Uma interpretação da história de Superman mostra o jovem Clark Kent aprendendo a usar seus superpoderes em Kansas”, diz a sinopse da série.

Com Alfred Gough e Miles Millar sendo os roteiristas da série, o elenco conta com Tom Welling, Michael Rosenbaum, Erica Durance, Sam Jones III, Kristin Kreuk e Allison Mack, que não deve participar da série animada após ser presa por um escândalo por participar de uma seita.

Smallville está disponível no catálogo da HBO Max.

