Smallville quase teve a presença DESSE personagem

A série Smallville é muito famosa pelos fãs da DC, que lembram com carinho do ator Tom Welling. O astro viveu Clark Kent durante a juventude do personagem, até ele se tornar no Superman.

O seriado durou 10 temporadas, e foi um sucesso na CW, que posteriormente, integrou como parte do Arrowverse durante o crossover Crise nas Infinitas Terras, Inclusive, Welling e Erica Durance reprisaram seus papéis como Clark e Lois Lane.

Porém, com diversas participações de heróis como Arqueiro Verde, Flash, Zatanna, e até mesmo o Gladiador Dourado, um importante personagem da editora quase apareceu no seriado.

“Uma interpretação da história de Superman mostra o jovem Clark Kent aprendendo a usar seus superpoderes em Kansas”, diz a sinopse da série.

O elenco conta com Tom Welling, Michael Rosenbaum, Erica Durance, Sam Jones III, Kristin Kreuk e Allison Mack, presa por um escândalo por participar de uma seita.

Criadores queriam o Batman, mas a DC barrou

A DC ficou no caminho da CW, cogitando usar Ian Somerhalder como o Batman. No entanto, foi algo que realmente não aconteceu, embora tudo desse pinta que Adam Knight, seu personagem, era o Bruce Wayne.

O interesse amoroso de Lana Lang na terceira temporada possuía habilidades de artes marciais, bem como é revelado que seus pais haviam morrido.

Sua experiência em artes marciais, história de fundo e personalidade misteriosa fizeram uma revelação do Batman na terceira temporada de Smallville parecer viável após ele ter sido apresentado.

A série acabou apressando seu seu arco e fazendo uma reviravolta com seu personagem, descartando totalmente a ideia de Somerhalder viver o Batman. Mais tarde, foi revelado que ele era um vilão.

Porém, de acordo com o livro complementar da terceira temporada de Smallville, Adam se tornar Bruce Wayne nunca fez parte do plano dos criadores Alfred Gough e Miles Millar.

Embora não haja evidências concretas ligando o personagem de Ian Somerhalder ao Batman, os produtores definitivamente queriam o herói na série.

O interesse em introduzir o personagem vem desde a segunda temporada, mas a DC acabou barrando todas as tentativas por conta de seus planos para filmes.

Smallville teve a oportunidade de usar diversos personagens, e chegaram a mostrar o Aquaman, Gavião Negro, Caçador e Marte e até mesmo os Super Gêmeos. No entanto, Lanterna Verde, Batman, Barry Allen e a Mulher-Maravilha nunca conseguiram ter sua chance na série.

Mas as coisas mudaram quando Smallville deixou de ir ao ar, e a 11ª temporada teve sua continuação nos quadrinhos. Pelo menos nas histórias desenhadas, o Batman apareceu e teve parcerias com o Superman.

No Brasil, Smallville: As Aventuras do Superboy está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.