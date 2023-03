Sombra e Ossos: 2ª temporada será muito diferente dos livros, diz atriz

A 2ª temporada de Sombra e Ossos não será fiel aos livros da saga. A atriz Jessie Mei Li, que interpreta Sun Summoner, revelou a informação durante conversa com a EW ao lado de seus colegas de elenco.

“Indo para a segunda temporada, sabíamos que seria muito diferente dos livros”, disse Starkhov. “Para mim, foi muito empolgante porque é disso que gosto nas adaptações, pegando o que é realmente bom nos livros e mudando. Então, sim, acho que houve um pouco de pressão para agradar os fãs, mas também mostrar a eles algo novo, como uma versão remixada de todos os seus livros favoritos”, concluiu.

O primeiro ano de Sombra e Ossos se inspirou nos eventos principais do primeiro livro da trilogia Grisha, do autor Leigh Bardugo. A 2ª temporada vai adaptar dois livros ao longo de oito episódios, “Siege and Storm” e “Ruin and Rising”.

Archie Renaux como Mal e Jessie Mei Li como Alina em Sombra e Ossos

“Sombra e Ossos nos mostra um mundo devastado pela guerra, onde a humilde soldado e órfã Alina Starkov acaba de liberar um poder extraordinário que pode ser a chave para libertar seu país”, diz a sinopse da série.

“Com a ameaça monstruosa da Dobra das Sombras se aproximando, Alina é arrancada de tudo que sabe para treinar como parte de um exército de elite de soldados mágicos conhecido como Grisha.”

“Mas enquanto ela luta para aprimorar seu poder, ela descobre que aliados e inimigos podem ser o mesmo e que nada neste mundo luxuoso é o que parece. Existem forças perigosas em jogo, incluindo uma tripulação de criminosos carismáticos, e será necessário mais do que magia para sobreviver”, termina a sinopse.

Sombra e Ossos é estrelada por Jessie Mei Li como Alina Starkov, Archie Renaux como Malyen Oretsev, Freddy Carter como Kaz Brekker, Amita Suman como Inej, Kit Young como Jesper Fahey e Ben Barnes como General Kirigan.

A segunda temporada estreia em 16 de março na Netflix.

