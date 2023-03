Sombra e Ossos: Explicamos o final divisivo da 2ª temporada

Alerta de spoilers

A 2ª temporada de Sombra e Ossos já chegou à Netflix e traz um desfecho bastante divisivo para os fãs. Dito isso, vamos mergulhar nos acontecimentos principais desse final de temporada.

“Em fuga após enfrentar Kirigan, Alina e Maly encontram novos aliados e fazem escolhas difíceis na busca por mais amplificadores”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sombra e Ossos na Netflix.

Jessie Mei Li (Noite Passada em Soho), Ben Barnes (As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian) e Archie Renaux (Gold Digger) lideram o elenco principal desta adaptação dos livros do universo Grisha, escritos por Leigh Bardugo.

Abordamos, abaixo, tudo que acontece no final da 2ª temporada de Sombra e Ossos; confira!

O final da 2ª temporada de Sombra e Ossos

Depois de revelar que Mal é um descendente de Morozova (tornando-o um primo distante do Darkling), o grupo percebe que, para Alina ser poderosa o suficiente para destruir a Dobra das Sombras, ela deve matar Mal e reivindicar seu poder. No penúltimo episódio, vemos Alina e o Darkling se enfrentarem. Alina fatalmente fere o Darkling, que, por sua vez, fatalmente fere Mal também.

Sabendo que ele está prestes a morrer, Mal implora a Alina para matá-lo e reivindicá-lo como o terceiro amplificador, e depois de um adeus choroso e emocional, ela faz isso.

Depois de tomar seu poder como o terceiro amplificador, o poder explode para fora dela e destrói a Dobra das Sombras, limpando os céus e matando os volcra também.

O Darkling Morre?

Com a Dobra fora do jogo, Alina enfrenta Kirigan. Ela diz a ele que o mundo se lembrará de que ela e Mal derrubaram a Dobra, mas ele a avisa que o que ela fez não resolveu nada. Ele diz a ela que o mundo precisa de um monstro. Embora a ideia de equilibrar a luz com a escuridão pareça boa, também está claro que o Darkling está à porta da morte.

Vimos ao longo da temporada que, enquanto os nichovo’ya lutam por ele, Kirigan também não os controla. E quando Alina o empurra para o chão, seu monstro sombrio ataca Alina mesmo quando ele ordena que não o faça. É só porque Inej (Amita Suman) usa a lâmina Neshyenyer para matar o monstro que Alina sobrevive ao encontro. Enquanto Kirigan relembra o potencial de paz que ele poderia ter tido com Alina ao seu lado, e lembrando de seu beijo com ela da 1ª temporada, Alina pega a lâmina e o mata.

Caindo no chão, ele pede a ela para se certificar de que não há mais nada dele, já que os ossos de Morozova podem ser usados como amplificadores, e então morre olhando para um céu azul claro e Alina.

Como Mal volta à vida?

Com Kirigan derrotado, Alina se concentra em Mal. Nina (Danielle Galligan) está lá para ajudar, mas ele está morto há muito tempo. Mesmo com o aviso do Darkling e Baghra (Zoë Wanamaker) fresco em sua mente, ela escolhe usar merzost para trazer Mal de volta à vida.

Ela o toca, e então vemos Mal em algum tipo de vida após a morte, onde ele está no prado ao lado de seu orfanato. Ele parece estar em paz, mas ele é rapidamente afastado quando ele é trazido de volta à vida. Parece claro para Mal e Nina que algo está errado.

Quando todo o grupo está reunido, Alina vai falar com Mal, que revela que o sentimento que ele tinha, a conexão que ele sentia com Alina, se foi. Ele uma vez se referiu a ela como seu verdadeiro norte, o que era uma indicação de sua linhagem Morozova, mas agora ele não sente isso. Sem saber se eles se apaixonaram um pelo outro por escolha ou simplesmente por causa do destino, Mal parece à deriva e sem propósito.

Incertos de onde ir, Nikolai e Alina oferecem-lhe um novo caminho. Nikolai lhe dá o título de Sturmhond, sabendo que Mal quer ser um corsário, e Alina o encoraja a aceitá-lo. Ele concorda, embarcando no navio com Tolya (Lewis Tan) e Tamar (Anna Leong Brophy) para levar uma nova vida. Ele e Alina concordam que, se eles se encontrarem novamente no futuro, será sua escolha estar juntos, não apenas o destino.

Por que Inej deixa os corvos e Kaz?

Ao longo das duas temporadas, vimos Kaz (Freddy Carter) e Inej flertando. É claro que eles têm sentimentos um pelo outro, com Inej até sonhando com um momento romântico com Kaz quando eles foram envenenados em Shu Han. Quando Inej retorna de destruir a Dobra, Kaz lhe oferece uma pista sobre onde está a família dela.

Inej foi vendida como escrava sexual quando criança, comprada pela Menagerie, e sua liberdade acabou sendo paga por Kaz. Ela foi separada de sua família em uma idade jovem, e Kaz revela que ele encontrou o escravagista que poderia levá-la de volta à sua família. Embora Inej esteja feliz em saber que ele está procurando por sua família todo esse tempo, ela reconhece que seu relacionamento com Kaz não pode se desenvolver mais neste momento.

Quando Kaz diz que a quer, ele ainda é incapaz de tocá-la sem suas luvas e Inej não aceita isso. Podemos ver o quanto eles se gostam, mas no final Inej o deixa. Ela se junta a Mal, Tolya e Tamar no navio corsário, e da próxima vez que a vemos, houve um salto no tempo, e eles encontraram o escravagista que Kaz mencionou.

O que está acontecendo com Nikolai e o monstro das sombras?

Com sua família morta, Nikolai continua sendo o último membro vivo da família real Lantsov, e depois que a Dobra é destruída, ele planeja sua coroação em torno de um grande feriado de Fjerdan.

No episódio final, cortamos para os Fjerdans que veem que a Dobra se foi em Ravka. Como o país que faz fronteira com Ravka ao norte, as duas nações não têm uma relação muito positiva e agora que Ravka está unida, isso pode significar problemas no futuro.

No dia da coroação de Nikolai, vemos o Apparat avisá-lo disso. Há também indícios de quão forte é a reivindicação de Nikolai ao trono agora que ele não está mais prometido a Alina. E quando o Apparat sai, vemos Nikolai se despir, mostrando que ao ser atacado pelo nichevo’ya, ele ficou marcado com merzost.

Em vez de se ver no reflexo de um espelho, ele vê um nichevo’ya. Não está claro o que exatamente aconteceu com ele, mas está claro que ele terá mais problemas em suas mãos do que apenas subterfúgios políticos no futuro.

Um novo triunvirato para os grishas

Em seguida, vemos Alina vestida com um vestido para a coroação de Nikolai. Zoya (Sujaya Dasgupta) e Genya vêm visitá-la e os três formam um Triunvirato juntos. Alina diz a Zoya para treinar os futuros Grisha que eles recrutam, embora agora não haja mais keftas coloridos ou ordens separadas.

Alina viajará para Shu Han, com a intenção de fazer alianças para Ravka e também devolver a lâmina de volta a Sankta Neyar.

Matthias é perdoado, mas é tarde demais

A temporada não tem sido particularmente gentil com Matthias. Ele passa a maior parte de seu tempo em Hellgate, a prisão para onde ele foi enviado depois que Nina disse que ele é um comerciante de escravos na 1ª temporada, a fim de salvar sua vida.

Atormentado por sonhos de Nina e lutando com as emoções que ele sente pela mulher que o enviou para a prisão, ele vai para Pekka Rollins (Dean Lennox Kelly) em Hellgate e pede para colocá-lo em uma luta, mesmo que Kaz tenha pago para mantê-lo fora deles.

Infelizmente, Nina chega tarde demais com o perdão que recebe de Nikolai para libertar Matthias da prisão. Ela observa como Matthias entra em uma gaiola de luta e é inicialmente dito para lutar contra lobos. Os lobos são sagrados para Druskelle e Fjerdans, então Matthias se recusa, até mesmo conseguindo acalmar os lobos para se juntarem ao seu lado.

Mas quando os guardas entram, tentando incitar os lobos a atacar, Matthias luta contra eles, sendo jogado de volta na prisão. Nina tenta parar a luta, mas sem sucesso. Matthias e Nina se veem antes de serem arrastados para longe.

Alina é uma Conjuradora das Sombras agora?

Com os Corvos ricos graças ao ouro de Nikolai, eles retornam a Ketterdam. Kaz reconstrói o Clube do Corvo. Ele reúne Wylan (Jack Wolfe), Jesper (Kit Young) e Nina no final para contar-lhes sobre um novo trabalho. Há uma nova droga no mercado, chamada Jurda Parem.

A droga faz com que um amplificador regular se pareça com uma brincadeira de criança, tornando Grisha cem vezes mais poderoso. O químico fugiu de Kerch, mas foi capturado pelos Fjerdans. Com uma arma tão perigosa nas mãos dos Fjerdans, o grupo deve fazer tudo o que puder para impedir a propagação de Jurda.

Mas pode ser tarde demais. Cortamos de volta para Ravka, onde Nikolai está sendo coroado rei. Alina está ao seu lado e o povo aplaude. Mas a alegria é de curta duração. Porque uma mulher Fjerdan, uma Heartrender, está claramente sob a influência de Jurda Parem e usa suas habilidades para atacar o rei e seus convidados.

Prestes a morrer, Alina de repente estende a mão e invoca o Cut, só que desta vez é feito de sombra, e mata o Heartrender, mas cortando-a ao meio. O Apparat e Nikolai parecem chocados, e a câmera se aproxima de Alina, cujo rosto se transforma de chocado em um pequeno sorriso.

Alina se tornando uma conjuradora das sombras nos deixa com a pergunta: ela acabará se tornando como o Darkling? Kirigan a avisou que isso logo aconteceria com ela.

Você já pode assistir a 2ª temporada de Sombra e Ossos na Netflix.

