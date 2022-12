Sombra e Ossos: Os livros que você precisa ler antes da 2ª temporada

A Netflix revelou a data de estreia da segunda temporada de Sombra e Ossos: 16 de março de 2023. Vamos ver, agora, quais livros os fãs precisam ler antes de mergulhar nesses novos capítulos.

Existem três livros na trilogia Sombra e Ossos original, mais dois na duologia Six of Crows e mais dois na duologia King of Scars – todos ainda ambientados no mundo do Grishaverse.

Ainda há quatro livros adicionais sobre a série, incluindo uma história em quadrinhos, dois livros ilustrados e um diário de escrita e citações da franquia.

A trilogia original de Sombra e Ossos é a mais importante para ler antes dos novos episódios. Em ordem, isso é Shadow and Bone (livro um), Sol e Tormenta (livro dois) e Ruína e Ascensão (livro três) .

Já os livros Six of Crows começam dois anos após o final da trilogia Sombra e Ossos. Eles se passam em um país diferente com novos personagens, mas ainda no mundo do Grishaverse.

A duologia King of Scars é ambientada um ano após o término de Six of Crows, e é recomendável que você os leia em ordem cronológica.

Mais sobre Sombra e Ossos na Netflix

“Sombra e Ossos nos mostra um mundo devastado pela guerra, onde a humilde soldado e órfã Alina Starkov acaba de liberar um poder extraordinário que pode ser a chave para libertar seu país”, diz a sinopse da série.

“Com a ameaça monstruosa da Dobra das Sombras se aproximando, Alina é arrancada de tudo que sabe para treinar como parte de um exército de elite de soldados mágicos conhecido como Grisha”, continua a sinopse.

“Mas enquanto ela luta para aprimorar seu poder, ela descobre que aliados e inimigos podem ser o mesmo e que nada neste mundo luxuoso é o que parece. Existem forças perigosas em jogo, incluindo uma tripulação de criminosos carismáticos, e será necessário mais do que magia para sobreviver”.

Sombra e Ossos é estrelada por Jessie Mei Li como Alina Starkov, Archie Renaux como Malyen Oretsev, Freddy Carter como Kaz Brekker, Amita Suman como Inej, Kit Young como Jesper Fahey e Ben Barnes como General Kirigan.

A segunda temporada estreia em 16 de março de 2023 na Netflix.

