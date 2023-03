Sombra e Ossos: Por que relação de Alina e Nikolai é melhor na série

Sombra e Ossos da Netflix faz algumas mudanças em relação aos romances originais. Uma dessas diz respeito à relação de Alina e Nikolai. Vamos ver por que ela foi alterada e por que está melhor na série.

“Em fuga após enfrentar Kirigan, Alina e Maly encontram novos aliados e fazem escolhas difíceis na busca por mais amplificadores”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sombra e Ossos na Netflix.

Jessie Mei Li (Noite Passada em Soho), Ben Barnes (As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian) e Archie Renaux (Gold Digger) lideram o elenco principal desta adaptação dos livros do universo Grisha, escritos por Leigh Bardugo.

Mostramos abaixo por que a 2ª temporada de Sombra e Ossos abordou o relacionamento de Nikolai e Alina de forma mais apropriada. Confira!

Sombra e Ossos corta romance de Alina e Nikolai

A série de Sombra e Ossos tira o romance entre Alina e Nikolai da jogada, mudando o foco para os sentimentos de Alina por Mal.

Até Nikolai aproveita todas as oportunidades para reconhecer seu relacionamento e comentar sobre seu amor, reforçando o fato de que o noivado seria apenas por aparências. A série também remove o ciúme de Mal, e ele concorda que uma aliança na forma de um noivado seria a melhor proteção para ela e Ravka.

Nikolai faz muito pouco para promover a ideia após sua sugestão, mas Mal aproveita muitas oportunidades para tentar convencer Alina a concordar.

Ao contrário dos livros, a série não dedica muito tempo à construção da amizade entre Alina e Nikolai, o que torna mais difícil imaginar seu romance. Em vez disso, seu relacionamento se desenvolve como resultado de viver várias situações de vida ou morte, e é claramente fundado no respeito mútuo, em vez de atração.

Para os espectadores que não leram os livros, um romance entre eles parece improvável, embora continue sendo possível com a saída de Mal no final da 2ª temporada. Independentemente disso, é claro que Nikolai não vai sair de seu caminho para competir com Mal pelas afeições de Alina.

A trilogia Sombra e Osso é contada do ponto de vista de Alina, mas a adaptação da Netflix expande a história para envolver muitos personagens dos outros livros de Leigh Bardugo. Embora isso crie um efeito enriquecedor na construção do mundo do programa, exige que o show condense certas histórias.

Simplesmente não há tempo para a série examinar todos os aspectos da dinâmica das personagens dos livros, especialmente porque o relacionamento de Alina com o General Kirigan já inspirou um triângulo amoroso na 1ª temporada. Felizmente, sua história não depende de um terceiro romance com Nikolai.

Você já pode assistir as 2 temporadas de Sombra e Ossos na Netflix.

