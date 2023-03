Sombra e Ossos: Tudo que você precisa lembrar antes de ver a 2ª temporada

A segunda temporada de Sombra e Ossos, enfim, chega à Netflix. Naturalmente, nem todos podem se lembrar do que aconteceu na primeira temporada, então vamos revisitar alguns acontecimentos chave do fim da temporada inaugural.

“Sombra e Ossos nos mostra um mundo devastado pela guerra, onde a humilde soldado e órfã Alina Starkov acaba de liberar um poder extraordinário que pode ser a chave para libertar seu país”, diz a sinopse da série.

“Com a ameaça monstruosa da Dobra das Sombras se aproximando, Alina é arrancada de tudo que sabe para treinar como parte de um exército de elite de soldados mágicos conhecido como Grisha.”

“Mas enquanto ela luta para aprimorar seu poder, ela descobre que aliados e inimigos podem ser o mesmo e que nada neste mundo luxuoso é o que parece. Existem forças perigosas em jogo, incluindo uma tripulação de criminosos carismáticos, e será necessário mais do que magia para sobreviver”, termina a sinopse.

Sombra e Ossos é estrelada por Jessie Mei Li como Alina Starkov, Archie Renaux como Malyen Oretsev, Freddy Carter como Kaz Brekker, Amita Suman como Inej, Kit Young como Jesper Fahey e Ben Barnes como General Kirigan.

Selecionamos, abaixo, 5 coisas que todos precisam lembrar antes de assistir a segunda temporada de Sombra e Ossos na Netflix; confira!

Protagonistas de Sombra e Ossos

Alina confiou nas pessoas erradas

Depois de trabalhar com ele durante toda a temporada para tentar derrubar a Dobra das Sombras, Alina finalmente percebeu que Kirigan estava usando-a não para destruir a Dobra, mas para expandi-la.

O Darkling tem na verdade centenas de anos, ele é o próprio conjurador das sombras, que criou a Dobra séculos atrás. Seu plano era usar a Dobra como uma arma, e Genya (Daisy Head) infelizmente estava o ajudando.

No fim, Alina vence o Darkling no final da temporada – ela recupera o controle sobre os poderes solares que Kirigan procurou controlar na batalha final e resgata todos no navio da Dobra e seus monstros.

O problema é que eles se beijaram antes dela descobrir as intenções dele e esse relacionamento certamente causará problemas mais adiante.

Mal e Alina terminam juntos

Alina mais uma vez salva Mal da escuridão da Dobra, e os dois terminam a primeira temporada fazendo o que tentaram fazer o tempo todo (mais ou menos): desaparecendo juntos no mundo.

Claro, desta vez eles estão fazendo isso com a intenção de Alina um dia retornar e derrubar a Dobra. Por enquanto, porém, a coisa mais segura para eles fazerem é forjar suas mortes, escondendo-se enquanto ela aumenta seus poderes.

Sombra e Ossos está na Netflix

O que aconteceu ao Darkling

Depois que Alina usa seus poderes solares recuperados para contra-atacar, Kirigan e Mal começam a lutar ao lado do navio.

No fim, Kirigan é arrastado por um Volcra e todos acham que ele morreu. Mas, como vemos nos momentos finais da temporada, Kirigan está realmente vivo e bem, saindo da Dobra das Sombras.

Ele também é apoiado por algumas criaturas da Sombra, que ele ordena para segui-lo para fora da Dobra.

Cena de Sombra e Ossos

Dívidas

Enquanto os Corvos buscam fazer um assalto e sequestrar o Conjurador do Sol para liquidar suas dívidas, eles acabam de mãos vazias.

Enquanto voltam para Ketterdam, eles enfrentam alguns antagonistas: Dreesen (Sean Gilder), o rico comerciante que os contratou, e o líder da gangue Pekka Rollins (Dean Lennox Kelly).

Felizmente, Kaz tem um plano: eles precisam obter um Heartrender, e precisa ser alguém que nenhum deles conhece, um plano que Nina ouve.

Nina faz Matthias ser preso

Embora Nina e Matthias sonhassem em levar seus inimigos para os amantes para um lugar onde eles – um Grisha e um Drüskelle – pudessem viver juntos em paz, as coisas deram errado muito rápido.

Enquanto estão escondidos, eles são vistos por um dos ex-amigos Grisha de Nina, que ameaça prender Matthias. Em pânico, Nina afirma que Matthias é um escravagista (sabendo que ele só será preso por isso, e não por ser Drüskelle, o que o mataria).

Isso quase imediatamente sai pela culatra: embora ela diga que se retrataria de sua declaração assim que ele chegar ao tribunal, seu colega de cela aponta que isso pode levar um ou dois anos a partir de agora. Enquanto isso, eles estão indo para Hellgate, a aterrorizante prisão de Kerch.

A segunda temporada de Sombra e Ossos estreia em 16 de março de 2023 na Netflix.

