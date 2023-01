Somebody Feed Phil é renovada para a 7ª temporada

Somebody Feed Phil, programa culinário da Netflix, foi renovado para sua 7ª temporada. A informação é do Deadline.

Com isso, se torna a série documental mais longa da história do streaming.

Criado e apresentado por Phil Rosenthal, Somebody Feed Phil mostra suas viagens para diferentes cidades em todo o mundo, com ele experimentando diferentes cozinhas e conhecendo novas culturas.

A sexta temporada foi lançada em outubro do ano passado na Netflix.

Rosenthal lançou recentemente Somebody Feed Phil The Book, um livro de receitas que complementa sua série da Netflix e chegou a entrar na lista dos livros mais vendidos do New York Times.

