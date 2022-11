Sonho do criador de O Clube da Meia-Noite é adaptar famoso livro de Stephen King

Mike Flanagan recentemente lançou O Clube da Meia-Noite na Netflix, depois de já ter entregado Missa da Meia-Noite, A Maldição da Residência Hill e da Mansão Bly. Agora, prolífico diretor e roteirista revelou seu sonho: adaptar um icônico livro de Stephen King.

O escritor e diretor de terror Mike Flanagan diz que seu projeto dos sonhos seria adaptar a série de livros A Torre Negra de Stephen King.

Continua depois da publicidade

Escrita por King entre 1982 e 2012, a série A Torre Negra está muito longe do horror que King é conhecido por escrever, em vez disso, explorando a fantasia sombria e os gêneros ocidentais para criar uma história extensa.

Composta por 7 iterações principais e 1 história secundária, A Torre Negra segue a busca do Pistoleiro Roland Deschain para chegar à Torre Negra, um local mítico que conecta todas as realidades.

Ao longo do caminho, ele forma um grupo conhecido como ka-tat com pessoas de diferentes versões do mundo real. A Torre Negra como uma entidade também é usada para conectar todo o trabalho de Stephen King no Macroverse, um universo compartilhado unido pelos Feixes da Torre.

Por causa de sua natureza extensa e conexões diretas e indiretas com outros romances de King, A Torre Negra é um trabalho notoriamente difícil de se adaptar à tela. O diretor Nikolaj Arcel tentou uma adaptação cinematográfica da Torre Negra em 2017, estrelando Idris Elba como Roland e Matthew McConaughey como Walter Padick, o infame Homem de Preto.

O filme trouxe uma história condensada do material de origem. Depois de anos no inferno do desenvolvimento, a recepção foi negativa, resultando no cancelamento da continuação e da série prelúdio.

A Torre Negra por Mike Flanagan

Em entrevista ao IGN, Flanagan revelou que seu sonho seria criar uma adaptação fiel da série A Torre Negra de Stephen King. O diretor – que já adaptou Jogo Perigoso e Doutor Sono, ambos baseados em obras de King – explicou como ele começaria os primeiros minutos de sua adaptação, mantendo-se alinhado com a visão de King para seus livros.

“É o meu projeto dos sonhos. E continuo voltando a isso porque… tem sua própria gravidade. Eu não posso ficar muito longe dele por muito tempo. Nada seria uma honra maior ou me faria mais feliz na minha carreira do que poder trabalhar nisso. Como seria? Seria como o livro, sabe?”, disse Flanagan.

“Começaria com uma tela preta com as palavras ‘O homem de preto fugiu pelo deserto e o pistoleiro o seguiu’. Surgiria em silêncio, e você ouviria o vento, e gradualmente desapareceríamos nessa paisagem ao estilo Lawrence da Arábia com uma silhueta ao longe. E nós construímos a partir daí, em ordem, até o fim”, continuou Flanagan.

“Seria uma série? Uma franquia de longas-metragens? Não sei! São todas essas coisas. Não é nenhum deles. Seria meu Everest fazer isso, mas nada me faria mais feliz, e Deus, espero que haja uma chance. Eu realmente quero”, concluiu o diretor.

O Clube da Meia-Noite já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.