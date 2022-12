Sonic Prime: Conheça a série da Netflix baseada nos famosos games

A série animada Sonic Prime é uma das recentes produções da Netflix a ser lançada no catálogo do streaming. Vamos ver do que se trata a nova série do Sonic.

“Uma batalha explosiva contra o Dr. Eggman abala o universo. Agora, Sonic precisa viajar por dimensões paralelas para reencontrar os amigos e salvar o mundo”, afirma a sinopse da série.

Com oito episódios já lançados em um total de 24, o seriado traz o Ouriço Azul em uma nova aventura contra o Dr. Eggman, seu principal vilão.

O universo acaba se estilhaçando em várias dimensões, e o personagem precisa corrigir tudo o mais rápido possível.

A série foi escrita por Justin Peniston, Duncan Rouleau e Omar Spahi, e terá o lançamento de mais episódios em breve.

O trailer de Sonic Prime pode ser conferido abaixo.

Conheça o elenco de Sonic Prime

Com diversas vozes, Sonic Prime conta com Deven Christian Mack dando voz ao Sonic. O ator é conhecido por Ninjago e Daniel, o Caçador de Magia.

Além de Mack, há Brian Drummond, que vive o Dr. Eggman. Drummond é conhecido por Dragon Ball Z, Death Note e Ninjago.

Já Ashleigh Ball dá voz ao Tails, um dos aliados de Sonic. A atriz também esteve em Ninjago, mas é mais conhecida na franquia Little Pony.

O elenco ainda conta com Adam Nurada, Shannon Chan-Kent, Kazumi Evans, Ian Hanlin e Vincent Tong.

Sonic Prime já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.