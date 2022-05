Sophie Turner carrega trauma por causa de Game of Thrones

Em uma entrevista com o The Cut, a estrela Sophie Turner comentou sobre a sua experiência em Game of Thrones, série na qual começou a trabalhar quando ainda era muito jovem.

A atriz disse que aprendeu a lidar com o conteúdo que era abordado em Game of Thrones, mas admitiu que pode ter guardado sinais de trauma que poderiam aparecer um pouco mais no futuro.

“Como eu cresci em Game of Thrones, o assunto era tão pesado que eu acabei desenvolvendo um mecanismo de enfrentamento, me divertindo mais entre as tomadas, para que eu não ficasse traumatizada.”

“Tenho certeza que eu exibirei alguns sintomas de trauma no futuro. Naquela época, acho que eu ainda não conseguia entender as coisas muito bem.”

Atriz ainda era muito jovem em Game of Thrones

“Nas primeiras temporadas, a minha mãe me acompanhava, então ela me ajudava muito. Eu não sei bem o motivo, mas eu ainda me sinto como uma criança de 10 anos em uma peça da escola quando alguém que eu conheço chega para me ver no set.”

“É algo que ainda me deixa muito envergonhada”, admitiu Sophie Turner, que também trabalhou em X-Men: Apocalipse e X-Men: Fênix Negra.

No Brasil, Game of Thrones está disponível pela HBO Max.