Spin-off de Cobra Kai pode acontecer? Ator responde

A série Cobra Kai é um sucesso absoluto na Netflix, e um prato cheio para os fãs de Karatê Kid. O seriado explora uma nova geração treinada pelos jovens da franquia de filmes, que contou com Pat Morita no papel do mestre Miyagi.

Embora ainda não tenha sido renovada para a sexta temporada de forma oficial, o sexto ano teria de trazer uma crucial mudança no enredo para o sucesso. Caso a renovação se concretize, algum spin-off pode acontecer, e um dos atores da série comentou sobre as possibilidades.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da quinta temporada.

Com a estrela de Besouro Azul, Xolo Maridueña, o elenco ainda conta com William Zabka, Ralph Macchio, Tanner Buchanan, entre outros nomes.

Quais séries derivadas podem acontecer?

Em uma recente entrevista com o Uproxx, Ralph Macchio foi questionado sobre qual ator jovem do seriado poderia estrelar um série spin-off.

Segundo o ator, todos os colegas de elenco são capazes, e explica que a decisão de uma derivada seria justamente a qual gênero iria pertencer.

“Eu tenho que me afastar do canto da sala com essa pergunta. Você sabe o que, eles são todos grandes crianças, eu sei que é uma resposta esfarrapada. Também importa o tom que você está procurando”, disse ele.

Segundo o ator, pelo tom cômico, poderia haver um spin-off focado em Demetri e Hawk, mas Macchio comenta que está sempre desviando desse tipo de pergunta.

“Se for um ótimo tom cômico, há Demetri e Hawk e seu relacionamento, e Mary teve momentos dramáticos muito fortes. Alguns dos meus momentos favoritos são a cena de relacionamento fundamentado”, comentou o ator. “Então estou desviando, todas essas crianças podem fazer isso”.

Macchio não é o único a falar a favor de um derivado sobre Hawk e Demetri. Gianni DeCenzo, que interpreta Demetri, disse que continuaria a amizade de seu personagem com Hawk em uma possível série derivada.

DeCenzo mencionou como a história poderia ver Demetri e Hawk indo para a faculdade no futuro, detalhando como os dois amigos poderiam essencialmente assumir o papel de detetives.

No entanto, é claro, não há maiores confirmações se é possível haver um spin-off de Cobra Kai após a série ser finalizada.

Cobra Kai conta com cinco temporadas na Netflix.

