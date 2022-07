Spin-off de Rick And Morty lança novos episódios

O spin-off da série animada de sucesso Rick And Morty, do Adult Swin, lança novos episódios online.

Vindicators 2 ganhou novos 10 curtos episódios no YouTube. Os heróis favoritos de Morty sugiraram ainda na terceira temporada da série (via ComicBook).

A descrição do primeiro episódio diz: “responda ao Vindibeacon e junte-se aos seus velhos amigos Supernova, Vance Maxiumus, Alan Rails, Crocubot e Noob Noob, enquanto lutam contra o crime e evitam genocídios.”

A série faz parte do pacote do Adult Swin em trazer novos projetos para o YouTube, assim como aconteceu com Alabama Jackson e Aquadonk Side Pieces.

Veja um deles, abaixo.

Hugh Jackman vai estrelar nova série do criador de Rick and Morty

Hugh Jackman pode ter se aposentado como Wolverine, mas ele continua na ativa como ator. De acordo com o Comic Book, o astro estará no elenco de voz de Koala Man, nova série animada produzida por Justin Roiland, de Rick and Morty.

O projeto está sendo desenvolvido para o Hulu, o que significa que deve chegar pelo Star+ no Brasil. O co-criador, ao lado de Justin Roiland, é Michael Cusack, de Smiling Friends.

A série animada girará em torno do Koala Man, ou “Homem-Coala”, que protege uma pequena cidade da Austrália com a sua única habilidade especial: seguir regras.

Pode parecer um lugar tranquilo, mas é constantemente ameaçado por forças do mal, que o Homem-Coala enfrenta sem ser respeitado por ninguém.

Por enquanto, ainda não existe previsão de lançamento para Koala Man.

