Spin-off de Stranger Things pode ter troca de atriz

A série Stranger Things é um grande sucesso da Netflix, e não é por menos. Matt e Ross Duffer, os criadores, também estão desenvolvendo um spin-off, além da quinta temporada, que promete ser a última.

E claro que, além de expandir o universo de Stranger Things, a derivada promete introduzir novos personagens. No entanto, ainda pode haver o interesse de algumas estrelas em querer participar do spin-off, mas deve ter diversas trocas na produção.

“Seis meses depois da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins, nosso grupo de amigos se separa pela primeira vez – e as turbulências do colégio dificultam ainda mais as coisas. Nesse momento de vulnerabilidade, surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível, trazendo um grande mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido”, diz a sinopse da quarta temporada.

Além de Millie Bobby Brown, o elenco conta com Joseph Quinn, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, entre outros.

Atriz de Onze deve passar o bastão para outra

Em entrevista ao Total Film, a atriz Millie Bobby Brown comentou sobre o spin-off de Stranger Things, que promete ser bem diferente da série original.

Além de revelar que a Netflix quer produzir mais filmes de Enola Holmes, Brown descarta e sugere uma participação de outra atriz no spin-off.

“Estou tão focada em Enola Holmes. Stranger Things nós vimos, adoramos, temos grandes corações. Mas vamos fazer mais filmes da Enola. Vamos colocar isso na Netflix”, disse ela.

“Mas fora isso, eu adoraria ver outra criança careca de 10 anos ter essa oportunidade. Eu ajudaria com isso”, comentou a atriz.

Os comentários da atriz revelam que ela provavelmente vai passar o bastão para uma outra atriz mais jovem, após Stranger Things terminar.

Embora os detalhes da quinta temporada estejam sendo mantidos em segredo, ainda há mais espaço para a personagem no universp do seriado.

A quinta temporada poderá ver o fim de Vecna, e possivelmente a destruição do Mundo Invertido, e o fim do arco dos principais personagens.

No entanto, Onze poderia muito bem aparecer, de alguma forma no spin-off, caso ambas as séries se passassem ao mesmo tempo. Mas, aparentemente, Brown já está satisfeita e pronta para dar um final na história de sua personagem.

Stranger Things está disponível na Netflix.

