[SPOILER] morreu mesmo em Stranger Things 4? Estrela comenta se retorna

Uma das estrelas de Stranger Things comenta se sua personagem está mesmo morta na quarta temporada série.

Sadie Sink foi abordada sobre Max e o futuro dela na quinta temporada da série da Netflix. A personagem foi capturada por Vecna, que conseguiu quebrar suas pernas e braços, além de se alimentar dos medos de Max.

Dois dias se passaram, e Max é vista ainda em coma no hospital. Sink falou sobre o assunto, mas disse saber pouca coisa por conta do sigilo dos roteiristas (via ScreenRant).

“Eles têm sido muito reservados sobre a quinta temporada em geral. Nós tivemos uma conversa. Eles me ligaram antes de eu ler o nono episódio porque no roteiro diz literalmente que Max morre”, disse a atriz.

“Eu não tenho ideia do que vem na quinta temporada. A história de Max está muito no ar, porque obviamente ela está em coma e Eleven não pode encontrá-la no vazio”, concluiu Sink.

Ross e Matt Duffer, criadores da série, ainda guardam segredo sobre o futuro de Max em Stranger Things. Mas, para descobrir se ela vai sobreviver, os fãs terão de esperar a quinta temporada.

Stranger Things terá 5ª temporada

A série já está renovada para a quinta temporada, marcando a última do programa sensação da Netflix. Além disso, haverá um salto temporal.

“Tenho certeza de que faremos um salto no tempo. Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivamente, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso”, afirmou Ross Duffer.

O salto temporal tem o intuito de alinhar idade entre os atores e seus personagens, já que o elenco cresceu, mas continuam com idades menores que seus personagens.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira