Spoiler: Umbrella Academy trará de volta grande personagem na 3ª temporada

Falta pouco para a estreia da terceira temporada de The Umbrella Academy, e um personagem muito querido dos fãs estará de volta!

O trailer recém-divulgado confirmou o retorno de Pogo, o chimpanzé mordomo que, agora, aparece como um tatuador.

Na cena em questão, ao fim do novo vídeo, o Número Cinco (Aidan Gallagher) aparece explorando a nova realidade e, quando encontra Pogo vestido como um motoqueiro, diz que estava procurando por ele.

Confira o vídeo logo abaixo:

Dublado por Adam Godley e feito a partir da captura de movimentos de Ken Hall, Pogo apareceu na primeira temporada de The Umbrella Academy como um chimpanzé de inteligência avançada que atuava como assistente de Sir Reginald Hargreeves e foi uma espécie de figura paterna para os membros da Umbrella.

No entanto, alerta de spoiler, Número Sete (Elliot Page) matou Pogo no final da 1ª temporada, e até chegamos a ver uma versão mais jovem de Pogo na 2ª temporada de The Umbrella Academy.

Este retorno à sua imagem adulta abre novas fronteiras que poderão ser exploradas na terceira da temporada da série, que chega dia 22 de junho ao catálogo da Netflix e mostrará os membros da Umbrella lutando contra a Academia Sparrow, sua versão de outra linha temporal.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.