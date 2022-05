Sr. Lua quase foi bem diferente em Cavaleiro da Lua

Um dos aspectos criticados pelos fãs em Cavaleiro da Lua foi o fato do Sr. Lua ser Steven Grant, ao invés de Marc Spector. O personagem, no entanto, quase foi muito diferente na série do Disney+.

Em entrevista com o Inverse, o roteirista Jeremy Slater revelou que o plano original para o Sr. Lua era que fosse Marc ao invés de Steven.

Continua depois da publicidade

Conhecendo a natureza do personagem nos quadrinhos, o escritor diz que fazia mais sentido para ele que o mercenário fosse o lutador mais violento, mas isso teria acabado com a cena do banheiro do primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, que a equipe havia planejado desde o lançamento.

No final, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, sugeriu trocar os trajes, e Slater gostou de ter a oportunidade do Sr. Lua de Steven se desenvolver ao invés de ser um lutador totalmente formado.

“Na minha cabeça, fazia mais sentido para o Sr. Lua ser de Marc porque nos quadrinhos ele era o Cavaleiro da Lua mais brutal, eficiente e violento. […] O problema era, se a primeira vez que ele está se vestindo fosse o Sr. Lua, não pareceria certo. Não parecia tão legal. Queríamos aquele momento com ele, na capa, em direção à câmera”.

“Eu acho que Feige estava certo. Muitos fãs hardcore do Cavaleiro da Lua ficaram tipo, ‘Esse não é o meu cara.’ Concordo. Mas você não quer que seu cara seja perfeito, porque não há espaço para ele melhorar. Sabíamos que teríamos o Sr. Lua chutando alguns traseiros, e meu apelo aos fãs foi: ‘Apenas espere.'”

Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+. Uma segunda temporada não foi confirmada, embora a série tenha deixado alguns mistérios no ar.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.