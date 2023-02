Sr. Rainha gera polêmica e até banimento em alguns países

Misturando drama, comédia, romance e aspectos históricos, a série sul-coreana Sr. Rainha está fazendo o maior sucesso na Netflix! O que muitos fãs não sabem é que o k-drama, antes de estrear na plataforma, se envolveu em uma grande polêmica – e foi até mesmo banido em alguns países.

Sr. Rainha (Mr. Queen, no título original) foi exibida pela emissora sul-coreana tvN entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. Ou seja: o k-drama não é uma produção original da Netflix.

“Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Até encontrar uma maneira de voltar para casa, vai ser preciso se virar na corte real”, diz a sinopse oficial de Sr. Rainha na Netflix.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a polêmica que resultou no banimento de Sr. Rainha em certos países; confira!

Hit na Netflix, Sr. Rainha se envolve em polêmica histórica

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série sul-coreana Sr. Rainha é, atualmente, a 8ª série mais assistida da plataforma, à frente de Investimento de Risco e Carrossel.

Como citamos anteriormente, Sr. Rainha não é uma produção original da Netflix. Na exibição tradicional da série, a produção se envolveu em uma grande controvérsia internacional.

Na época, a trama foi bem recebida na Coreia do Sul, mas tornou-se alvo de polêmica em outros países.

O principal motivo é a caracterização de certos personagens na história. Alguns espectadores dizem que Sr. Rainha “desrespeita” a cultura da Coreia do Sul.

Além disso, outras controvérsias surgiram pela maneira como a série caracteriza personagens históricos e aborda aspectos como identidade de gênero e sexismo.

Devido a essas controvérsias, o k-drama Sr. Rainha foi banido em alguns países, incluindo Malásia e Indonésia.

Os governantes desses países justificaram o banimento dizendo que a produção sul-coreana é “ofensiva aos valores e à cultura local”.

O banimento também causou a ira dos espectadores internacionais. Milhares de pessoas assinaram petições pedindo a reexibição de Sr. Rainha em seus países.

Perante a controvérsia, a equipe de produção de Sr. Rainha emitiu uma nota oficial abordando as preocupações do público.

Na nota, os produtores admitem que “certas partes da série” podem ser interpretadas de maneira errônea. A equipe também pede desculpas por qualquer ofensa causada pela série.

Finalizando, os produtores disseram que “estão abertos a qualquer tipo de feedback construtivo”, e que “desejam sempre melhorar a qualidade da série”.

Enquanto isso, Sr. Rainha continua a se estabelecer como um dos k-dramas mais populares da Netflix, junto com Alquimia das Almas e Love to Hate You.

Você já pode assistir Sr. Rainha na Netflix.

