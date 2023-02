Sr. Rainha: Por que você precisa ver o novo k-drama histórico da Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, o peculiar k-drama Sr. Rainha está fazendo o maior sucesso na plataforma. Misturando romance, drama e comédia em uma trama surpreendente, a série sul-coreana não demorou a figurar no Top 10 do streaming.

Sr. Rainha (Mr. Queen, no título original) foi exibida pela emissora sul-coreana tvN entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. Ou seja: o k-drama não é uma produção original da Netflix.

A série fez muito sucesso na Coreia do Sul, tornando-se o 9º k-drama mais assistido do país (e o quinto mais popular da tvN).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o sucesso de Sr. Rainha na Netflix; confira!

Sr. Rainha é uma sugestão perfeita para os fãs de k-dramas na Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série sul-coreana Sr. Rainha já aparece no Top 10 nacional da plataforma.

Atualmente, Sr. Rainha é a 5ª série mais assistida pelos brasileiros na plataforma, à frente de hits como As Leis de Lidia Poët e Submundo do Crime.

“Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Até encontrar uma maneira de voltar para casa, vai ser preciso se virar na corte real”, diz a sinopse oficial de Sr. Rainha na Netflix.

Dada sua temática e ambientação, o k-drama já é comparado a outros grandes sucessos da Netflix, como Alquimia das Almas e O Rei de Porcelana.

Embora seja um drama histórico, Sr. Rainha também faz muito sucesso por suas cenas cômicas – e pelas ótimas performances do elenco.

O destaque Shin Hye-sun como a Rainha Cheorin, uma das personagens mais importantes da série. Suas cenas são hilárias, garantia de risadas para todos os espectadores.

A série também conta com carismáticos personagens coadjuvantes, que também desempenham papéis essenciais na condução da história.

E falando em personagens, Sr. Rainha também se destaca pela química inegável entre Kim Jung-hyun e Shin Hye-sun, os intérpretes dos protagonistas da série.

Essa química não aparece somente em cenas românticas, mas também em sequências divertidas que mostram toda a conexão do casal.

Vale lembrar que, em meio ao lançamento original, Sr. Rainha se envolveu em várias polêmicas na Coreia do Sul, principalmente pela caracterização do Período Joseon.

O elenco da produção, como citamos anteriormente, é liderado por Kim Jung-hyun e Shin Hye-sun. Cha Chung-hwa, Chae Seo-eun, Yoo Min-kyu, Lee Jae-won, Bae Jong-ok, Kim Tae-woo, Na In-woo, Jeon Bae-soo e Yoo Young-jae também estão na série.

Você já pode conferir os 20 episódios da 1ª temporada de Sr. Rainha na Netflix.

