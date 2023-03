Star Trek: Discovery será encerrada na 5ª temporada

A vindoura 5ª temporada de Star Trek: Discovery será a última da série, informou o Hollywood Reporter.

As filmagens da temporada final estão quase concluídas, mas com a decisão de encerrar Star Trek: Discovery, cenas adicionais serão filmadas para dar uma conclusão à série.

Continua depois da publicidade

A 5ª temporada será lançada no início de 2024 no Paramount+.

Sendo assim, só restará uma série de Star Trek no ar, Star Trek: Strange New Worlds – cuja 1ª temporada foi exibida no ano passado – já que Star Trek: Picard também estará encerrada após a atual 3ª temporada. No entanto, o showrunner de Discovery, Alex Kurtzman, estaria desenvolvendo uma nova série derivada, Star Trek: Academy, focado em uma nova geração de jovens cadetes. O spin-off ainda não foi oficializado.

Lançada em 2017, Star Trek: Discovery iniciou uma nova era de Star Trek na TV e começou se passando uma década antes dos eventos da série original de Star Trek (Jornada nas Estrelas).

Na segunda temporada, no entanto, a nave titular e a tripulação foram enviadas para o futuro. No terceiro ano, Michael Burnham, o Capitão Saru e o restante da equipe encontraram uma nova versão da Federação. Agora, ela assume o papel de Capitã e, com isso, enfrentará novos desafios.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.