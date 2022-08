Star Trek: Membros do elenco original recebem bela homenagem

Os membros do elenco da série original de Star Trek irão receber uma bela homenagem, fazendo jus ao que desempenharam.

Quase um mês após a morte de Nichelle Nicholls, foi anunciado que um grama das cinzas da atriz, juntamente com amostras de DNA retiradas dela e de seu filho, serão lançadas no espaço (via ScreenRant).

Junto com as cinzas de Nicholls, estarão as dos atores James Doohan, Majel Barrett Roddenberry e de Gene Roddenberry, criador da série.

O voo “Enterprise” será lançado do Cabo Canaveral, na Flórida, e o foguete viajará pelo espaço profundo, deixando o sistema Terra-Lua.

Além disso, o voo também levará as cinzas, DNA, mensagens e nomes inscritos de outros participantes que pagaram pela experiência.

Mais sobre Star Trek

A franquia Star Trek, sucesso dos anos 60 na televisão americana, ganhou um reboot em 2009 nos cinemas, com direção de J. J. Abrams.

Relembre a sinopse do primeiro filme: “Quando o romulano Nero vem do futuro para se vingar da Federação, os rivais Kirk e Spock precisam trabalhar juntos para impedi-lo de destruir tudo o que conhecem. Em uma empolgante viagem repleta de ação espetacular, humor e perigo cósmico, os novos recrutas da U.S.S. Enterprise vão viajar através de inimaginável perigo, indo ousadamente onde ninguém jamais esteve.”

As sequências Star Trek: Além da Escuridão e Star Trek: Sem Fronteiras foram lançadas em 2013 e 2016, respectivamente.

Star Trek chega aos cinemas em dezembro de 2023.

