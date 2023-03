Star Trek revela que corpo do Capitão Kirk está congelado

Star Trek: Picard fez uma revelação surpreendente: o corpo do Capitão Kirk está congelado no século 25.

No episódio mais recente de Star Trek: Picard, a tripulação do USS Titan levou os espectadores à Estação Daystrom, a Área 51 da Frota Estelar.

Operado pela Seção 31, o local abriga muitos artefatos perigosos da história de Star Trek. Os Changelings que se infiltraram na Frota Estelar fizeram questão de atacar a Estação Daystrom. Demorou um pouco para Jean-Luc Picard e seus aliados descobrirem qual era o verdadeiro alvo dos Changelings depois de descobrir que o dispositivo do portal era uma distração.

Acontece que os Changelings fugiram com o corpo humano original de Picard, que morreu na primeira temporada.

Mas o corpo de Picard não é o único cadáver de um lendário oficial da Frota Estelar que a Seção 31 está mantendo no gelo. O corpo de James T. Kirk também está em algum lugar entre as relíquias da Estação Daystrom.

A série não mostra o corpo do Capitão Kirk no episódio. Em vez disso, vemos um gráfico de vídeo na parede que mostra uma imagem semelhante a um raio-X de um tronco. A imagem é rotulada com o nome de Kirk.

Star Trek: Picard atualmente exibe sua temporada final.

