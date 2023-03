Star Trek: Strange New Worlds é renovada para 3ª temporada

Star Trek: Strange New Worlds foi renovada pela Paramount+ para sua 3ª temporada. O canal de streaming também renovou a série animada Star Trek: Lower Decks, que ganhará uma 5ª temporada. As informações são da Variety.

A renovação chega antes mesmo da estreia do segundo ano de Strange New Worlds, que começa a ser exibido na Paramount+ em 15 de junho. Não foi divulgada a data de estreia do quinto ano de Lower Decks, mas se sabe que ele também será lançado no meio do ano.

As novas temporadas de ambas as séries terão 10 episódios.

Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Lower Decks terão um crossover em suas próximas temporadas. O episódio irá ao ar durante a 2ª temporada de Strange New Worlds e contará com a mistura de live-action e animação.

Strange New Worlds, Lower Decks e a também animada Star Trek: Prodigy serão as únicas séries da franquia a permanecerem no ar após os cancelamentos de Star Trek: Discovery e Star Trek: Picard.

