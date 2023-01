Star Wars: Daisy Ridley comenta seu retorno à franquia após A Ascensão Skywalker

Daisy Ridley, a intérprete de Rey na última trilogia de Star Wars, manifestou seu desejo de retornar à franquia.

“Quero dizer, estou esperando um telefonema”, disse a atriz ao IMDb durante sua aparição em um festival em Sundance. “Estou procurando emprego!”, afirmou.

Ainda não há informações sobre os próximos filmes de Star Wars. Só se sabe que eles estão programados para dezembro de 2025 e dezembro de 2027. Um deles será dirigido por Taika Waititi, de Thor 3 e 4, e o outro pela diretora Patty Jenkins, de Mulher-Maravilha.

Série de Star Wars desvenda mistério da franquia 45 anos depois

A série Andor, spin-off do filme Rogue One: Uma História Star Wars, é uma das produções mais elogiadas da franquia nos últimos anos, assim como O Mandaloriano.

O episódio 11 apresentou uma das cenas mais emocionantes envolvendo um raio trator Star Wars até hoje. E 45 anos depois, a série explicou o maior mistério da franquia, como Luther escapou do raio trator.

Luthen acaba cruzando o caminho de uma patrulha do Império, e justamente o cruzador Arrestor da classe Cantwell. O cruzador dessa classe é projetado para capturar contrabandistas pela galáxia través do uso do raio trator, presente no cruzador.

Ao verem Luthen com sua nave, eles tentam pará-lo para embarcar, porém Luthen estava preparado, e inicia contramedidas para escapar do raio trator.

Diferentemente da nave de Luthen, a Millennium Falcon de Han Solo não escapou do raio trator da Estrela da Morte, a principal arma do Império Galáctico.

Em Andor, Luthen projeta ondas de estilhaços em direção ao raio trator do cruzador. O raio projetava um cone de gravidade por conta dos propulsores da Fondor, nave de Luthen.

Porém, como Luthen estava preparado, ele conseguiu usar o estilhaço para rasgar o campo gravitacional e escapar do Império.

Luthen é muito mais rico que Han Solo, e por conta disso, fez melhorias em sua nave, facilitando sua fuga e mostrando que é mais equipada que a Millenium Falcon.

As contramedidas devem custar um alto preço, e por conta disso, Han Solo não possuía os recursos necessários para equipar sua famosa nave.

Mesmo que Han pudesse colocar as contramedidas em sua nave, a Millenium Falcon poderia não escapar dos diversos raios tratores da Estrela da Morte, que eram ainda mais precisos.

Os raios tratores da Estrela da Morte eram, possivelmente, os mais poderosos de todo o Império, já que é a principal arma da galáxia. Mas, é claro, há sempre poucos corajosos que escaparam da mira dos raios.

Andor, nova série Star Wars, está disponível no Disney+.

