Star Wars perdeu a magia? Liam Neeson acredita que sim

The Mandalorian, O Livro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor, Tales of the Jedi são apenas algumas das novas produções de Star Wars que chegaram nos últimos anos. Liam Neeson acredita que esse grande volume de lançamentos tirou a magia da franquia.

Neeson, que interpretou Qui-Gon Jinn, apareceu recentemente no Watch What Happens Live!, e ele foi mais uma vez forçado a falar sobre Star Wars.

No entanto, desta vez Neeson decidiu levar a conversa um passo adiante e deixar o mundo saber por que, exatamente, ele tem um problema com a franquia agora:

“Há tantos spin-offs de Star Wars. Está diluindo a franquia para mim, e tirou o mistério e a magia de uma maneira estranha”, disse Neeson, depois de afirmar que atualmente não tem interesse em retornar a Star Wars.

Há muitos fãs que pensam que a expansão da franquia Star Wars nos últimos anos veio à custo da qualidade. Star Wars começou lançando filmes como grandes eventos a cada dois anos, com enormes lacunas no tempo entre a Trilogia Original de George Lucas nos anos 70/80; sua Trilogia Prelúdio dos anos 2000 e a Trilogia da Disney na década de 2010.

The Mandalorian retorna em breve

“As jornadas do Mandaloriano pela galáxia de Star Wars continuam. Antes um solitário caçador de recompensas, Din Djarin se reuniu com Grogu. Enquanto isso, a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria”, diz a sinopse.

Na terceira temporada de The Mandalorian, o personagem vai enfrentar Bo-Katan, que adquiriu o sabre negro e agora governa Mandalore.

Os eventos do terceiro ano seguirão após o final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, série derivada de The Mandalorian.

Pedro Pascal, Kate Sakhoff, Carl Weathers e Giancarlo Esposito retornam para a nova temporada. Jon Favreau e Dave Filoni continuam no comando da série.

A terceira temporada de The Mandalorian estreia em 1 de março no Disney+.

