Star Wars: The Bad Batch é renovada para 3ª e última temporada

Star Wars: The Bad Batch, série animada de Star Wars para o Disney+, foi renovada para a terceira e última temporada.

Essa leva final de episódios irá ao ar em 2024, ainda sem uma data específica definida. A renovação da 3ª temporada da série animada foi anunciada no Star Wars Celebration Europe 2023 na segunda-feira (10) pelos produtores executivos Brad Rau, Jennifer Corbett e Athena Portillo.

O painel do evento exibiu um teaser da série, que não foi divulgado online. Conforme o Deadline, a prévia começa com o Imperador (dublado por Ian McDiarmid) visitando o Dr. Royce Hemlock, líder dos esforços de clonagem do Império, no Monte Tantiss.

“É imperativo que esta instalação permaneça segura”, diz Palpatine. Todos os membros do Bad Batch aparecem, com Hunter abordando a captura de Omega pelo Império.

“Spin-off da animação Star Wars: The Clone Wars, The Bad Batch conta a história de uma tropa de elite formada por clones altamente habilidosos e geneticamente diferentes de seus irmãos do Grande Exército da República.”

“Difícil de ser derrotada, a equipe luta para se manter ativa e encontrar um novo propósito após a longa Guerra dos Clones.”

“Em meio a tantas mudanças, esses soldados acabam se tornando mercenários e embarcam numa série de missões pela Galáxia.”

Star Wars: The Bad Batch está disponível no Disney+.

