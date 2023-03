Starfleet Academy: Nova série de Star Trek é anunciada

A Paramount+ deu sinal verde para a produção de uma nova série de Star Trek. Intitulada Star Trek: Starfleet Academy, a atração vai acompanhar as aventuras de jovens cadetes da Frota Estelar. As informações são do Deadline.

Segundo a sinopse oficial, Starfleet Academy “apresentará um jovem grupo de cadetes que se reúne para perseguir um sonho comum de esperança e otimismo. Sob o olhar atento e exigente de seus instrutores, eles descobrirão o que é preciso para se tornarem oficiais da Frota Estelar enquanto navegam por amizades florescentes, rivalidades explosivas, primeiros amores e um novo inimigo que ameaça tanto a Academia quanto a própria Federação”.

Alex Kurtzman, que supervisiona o universo de Star Trek para a Paramount, servirá como produtor executivo e também atuará como showrunner da série ao lado de Noga Landau.

As filmagens de Star Trek: Starfleet Academy vão começar em 2024. Não há previsão de estreia para a série.

A atração se juntará a Strange New Worlds e Lower Decks, que foram recentemente renovadas, além da animação Star Trek: Prodigy como as séries da franquia Star Trek a permanecerem no ar após os cancelamentos de Star Trek: Discovery e Star Trek: Picard.

Arte de Star Trek: Starfleet Academy

