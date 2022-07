Stargirl: 3ª temporada tem boa notícia aos fãs

A terceira temporada de Stargirl, da CW, tem uma ótima notícia aos fãs da série.

A emissora norte-americana, que criou o Arrowverso, definiu a data de lançamento da nova temporada da série. Stargirl estreia em 31 de agosto (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

Seguindo as aventuras de Courtney Whitmore, a série era exibida toda terça-feira, na CW. O canal fez uma mudança na grade, e agora os episódios serão exibidos nas quartas-feiras.

No momento, não há maiores detalhes sobre a temporada, que terá o retorno de Joel McHale como Starman. O personagem foi dado como morto no episódio inicial da primeira temporada, e reapareceu ainda no segundo ano.

De acordo com a atriz Brec Bassinger, o novo ano da série deve envolver o mistério de um assassinato, e como o bem e o mal irão conviver em Blue Valley.

Stargirl brilha novamente

Com o subtítulo de “Frenemies”, a terceira temporada de Stargirl terá Mister Bones como principal vilão, sendo interpretado por Keith David. Bones será o responsável por caçar Manto Negro, irmão de Jade, os filhos de Alan Scott, o Lanterna Verde.

Outros heróis, além do Starman, já retornaram, como o Flash Jay Garrick, sendo interpretado por John Wesley Shipp.

“Stargirl conta a história de Courtney Whitmore, estudante forçada a se mudar para uma nova cidade, depois que sua mãe se casa novamente. Ela só não esperava que seu padrasto, Pat Dugan, costumava ser Stripesy, o braço direito do herói Starman”, diz a sinopse da série

Criada por Geoff Johns, a heroína homenageia a irmã do autor de quadrinhos que faleceu em um acidente de avião.

Geoff Johns também criou a série, que conta em seu elenco com Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Joel McHale, Meg DeLacy, entre outros.

A terceira temporada de Stargirl não possui data de lançamento. A série está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.