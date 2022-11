Stargirl: Atriz indica finais alternativos em série da DC; entenda

Alerta de spoiler

A série Stargirl foi cancelada em sua terceira temporada, com a CW descartando a ideia do quarto ano. A produção da DC é uma das mais elogiadas pela crítica e pelo público.

Mesmo que não tenha uma nova temporada, a principal estrela do seriado revelou que a série contará com finais alternativos em sua terceira temporada.

“Stargirl conta a história de Courtney Whitmore, estudante forçada a se mudar para uma nova cidade, depois que sua mãe se casa novamente”, diz a sinopse.

“Ela só não esperava que seu padrasto, Pat Dugan, costumava ser Stripesy, o braço direito do herói Starman. Armada com seu bastão mágico, ela vai acabar inspirando uma nova geração de heróis inusitados”, concluiu a sinopse.

Criada por Geoff Johns, também criador da personagem nos quadrinhos, o elenco da série conta com Brec Bassinger, Luke Wilson, Joel McHale, Yvette Monreal, Cameron Gellman, entre outros.

Stargirl e outros heróis na 2ª temporada

Elenco gravou dois finais alternativos

Em recente entrevista, Brec Bassinger comentou sobre o final da terceira temporada, mas não entrou em detalhes dos acontecimentos (via ScreenRant).

Segundo Bassinger, o elenco gravou dois finais alternativos, pensados por Geoff Johns, criador da série. Um dos finais é a conclusão do seriado, não deixando portas abertas para o futuro.

A atriz ainda comenta que a ideia da quarta temporada era insana e teria sido épico ver em tela, mas não vai acontecer.

“Vai deixar as pessoas tristes porque a ideia da quarta temporada era insana. Tipo, teria sido épico. E eu realmente acredito que é por isso que demoramos tanto para recebermos oficialmente a notícia do cancelamento”, disse ela. “Geoff Johns veio com uma ideia tão maravilhosa… Mas não era para ser.”

A segunda temporada uniu heróis e vilões contra Eclipso, e a Stargirl viu que poderia ajudar os vilões a serem pessoas melhores.

O terceiro ano paira nessa ideia de consertar os inimigos, mas que acaba custando caro para o Mestre dos Esportes e Tigresa. Ambos são congelados e mortos por Geada, que voltou dos mortos.

Jordan Makhent foi o vilão da primeira temporada, sendo apoiado pela Sociedade da Injustiça. Seu retorno é surpreendente, visto que o arco do Geada Jr, seu filho, o transformou em um adversário para os heróis.

Com os fãs se recuperando da morte do Mestre dos Esportes e da Tigresa, e da revelação do Geada, o episódio 11 vai explicar como ele retornou.

No final do episódio nove, os fãs puderam ver a introdução de Ultra-Humanoide, com todos pensando que ele pode ser quem está vigiando todos em Blue Valley.

Porém, o retorno do Geada também coloca que é ele quem pode estar vigiando todos. Os Crocks foram mortos no covil do personagem que observa os heróis e vilões em Blue Valley.

A surpresa de muitos é ver que o Geada seria quem implantou as câmeras pela cidade, e vem observando seus inimigos de perto. O final do episódio 10 acaba deixando isso subentendido.

É mais provável pensar que Jordan é o grande vilão da terceira temporada. Embora nada tenha sido confirmado de quem seria o observador, já que a presença de Ultra-Humanoide deix os heróis em alerta, é mais possível que o Geada seja quem está por trás de tudo.

A série Stargirl está disponível na HBO Max.

