Stargirl: Atriz quer ver crossover com icônico herói da DC

Uma das atrizes de Stargirl, Yvette Monreal, revelou que quer ver um crossover com um amado e icônico personagem dos filmes da DC.

A série que estreou sua terceira temporada na quarta-feira (31), é uma das mais bem elogiadas da editora, e da própria CW.

Continua depois da publicidade

Monreal, intérprete de Yolanda Montez, a Pantera, comentou que gostaria que Zachary Levi fizesse uma aparição em algum episódio como Shazam (via ScreenRant).

“Sou uma grande fã do Shazam. Então seria legal tê-lo fazendo uma participação especial. Eu sou tão fã desse filme”, disse ela. “Não seria tão ruim, se ele fizesse uma pequena participação ou pelo menos fizesse alguns episódios. Isso seria muito legal.”

Com Stargirl se passando em uma Terra bem diferente de Shazam!, pode ser muito difícil disso acontecer. No entanto, a atriz gostaria de ver a versão do cinema, e não alguma para a própria série.

“Eu gostaria do negócio real. A versão cinematográfica, Zachary Levi. Eu não gosto quando há várias versões. Especialmente se for tudo no mesmo mundo”, revelou a atriz.

Stargirl brilha novamente

Com o subtítulo de “Frenemies”, a terceira temporada de Stargirl terá Mister Bones como principal vilão, sendo interpretado por Keith David.

Outros heróis, além do Starman, já retornaram, como o Flash Jay Garrick, sendo interpretado por John Wesley Shipp.

“Stargirl conta a história de Courtney Whitmore, estudante forçada a se mudar para uma nova cidade, depois que sua mãe se casa novamente. Ela só não esperava que seu padrasto, Pat Dugan, costumava ser Stripesy, o braço direito do herói Starman”, diz a sinopse da série

Criada por Geoff Johns, a heroína homenageia a irmã do autor de quadrinhos que faleceu em um acidente de avião.

Geoff Johns também criou a série, que conta em seu elenco com Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Joel McHale, Meg DeLacy, entre outros.

A terceira temporada de Stargirl estreou em 31 de agosto. A série chegará ao HBO Max no dia 8 de setembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.