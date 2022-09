Stargirl: Atriz revela se série pode ter 4ª temporada

A atriz de Stargirl, Brec Bassinger, revelou se a série poderá ser renovada para uma quarta temporada na CW.

Com a venda da emissora para a gigante Nexstar nos Estados Unidos, algumas séries serão canceladas, e outras mantidas. A Warner Bros. continuará produzindo séries da DC na CW por mais algum tempo.

No entanto, com o Arrowverse chegando ao fim em 2023, Bassinger, que interpreta a protagonista, mantém a esperança de um quarto ano. Segundo ela, o criador da série e da personagem, Geoff Johns, está lutando para mais uma temporada (via ComicBook).

“Geoff [Johns], nosso showrunner, por falta de um termo melhor, este é o bebê dele, e ele colocou tanto amor nisso. Eu ouvi os argumentos da quarta temporada e sei que ele não está deixando pedra sobre pedra para continuar”, disse Bassinger.

Bassinger lamentou os cancelamentos de outras séries da DC como Legends of Tomorrow e Batwoman, e disse estar orgulhosa do projeto que participa.

“Conheço pessoas nesses programas, então é claro que estou triste e emocionada por todos elas. Eu vi quanto trabalho é necessário para fazer esses programas, mas estou muito grata pelo que conseguimos fazer. Estou tão orgulhosa da série da qual faço parte”, comentou a atriz.

Stargirl e outros heróis na 2ª temporada

Crossover com Superman & Lois?

Após Yvette Monreal pedir por um crossover com o Shazam, foi a vez de Bassinger fazer seu pedido. A atriz comentou que gostaria de ver o Superman de Tyler Hoechlin e sua versão de Stargirl trabalhando juntos.

“Superman & Lois em termos de tom. Eu posso ver as séries se misturando. Superman é um dos super-heróis mais icônicos de todos os tempos. Seria muito legal Stargirl e Superman trabalharem juntos”, disse ela.

As séries se passam em Terras paralelas, com Stargirl sendo estabelecida em uma nova versão da Terra-2. Dificilmente, poderá haver um crossover no momento, visto que as séries conseguem funcionar muito bem isoladas de outras do Arrowverse.

A terceira temporada de Stargirl estreou em 31 de agosto. A série chegará ao HBO Max no dia 8 de setembro.

