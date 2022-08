Stargirl: Imagens da 3ª temporada destacam retorno de herói

As primeiras imagens da terceira temporada de Stargirl foram divulgadas, trazendo de volta um importante herói.

O Entertainment Weekly revelou fotos do primeiro episódio do terceiro ano, com o retorno de Starman, interpretado por Joel McHale.

Continua depois da publicidade

Starman volta dos mortos, o que deixa toda a nova Sociedade da Justiça animada, mas com dúvidas se realmente é ele.

Além disso, é possível ver um novo visual de Pat Dugan (Luke Wilson), Stargirl, Pantera e Doutora Meia-Noite, bem como a vilã Tigresa (Joy Osmanski) marcando presença.

Veja as imagens, abaixo.

argi

Stargirl brilha novamente

Com o subtítulo de “Frenemies”, a terceira temporada de Stargirl terá Mister Bones como principal vilão, sendo interpretado por Keith David.

Outros heróis, além do Starman, já retornaram, como o Flash Jay Garrick, sendo interpretado por John Wesley Shipp.

“Stargirl conta a história de Courtney Whitmore, estudante forçada a se mudar para uma nova cidade, depois que sua mãe se casa novamente. Ela só não esperava que seu padrasto, Pat Dugan, costumava ser Stripesy, o braço direito do herói Starman”, diz a sinopse da série

Criada por Geoff Johns, a heroína homenageia a irmã do autor de quadrinhos que faleceu em um acidente de avião.

Geoff Johns também criou a série, que conta em seu elenco com Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Joel McHale, Meg DeLacy, entre outros.

A terceira temporada de Stargirl estreia em 31 de agosto. A série está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.