Stargirl: Starman treina heroína em trailer da 3ª temporada

A emissora CW revelou um novo trailer da terceira temporada de Stargirl, destacando Starman treinando a jovem heroína.

O novo trailer foi exibido em um painel na FanExpo, com a presença do elenco principal da série. A nova temporada verá o Cajado Cósmico se dividindo em obedecer o herói original ou sua sucessora (via Bleeding Cool).

Na prévia da série da DC, Starman ajuda Courtney a explorar suas habilidades, mostrando todo o potencial que o cajado possui, enquanto Pat gosta da decisão.

O trailer ainda mostra o antigo líder da Sociedade da Justiça da América confrontando Pat, enquanto alguns vilões que mataram os membros originais são seus vizinhos.

Veja o trailer, abaixo.

Stargirl brilha novamente

Com o subtítulo de “Frenemies”, a terceira temporada de Stargirl terá Mister Bones como principal vilão, sendo interpretado por Keith David.

Outros heróis, além do Starman, já retornaram, como o Flash Jay Garrick, sendo interpretado por John Wesley Shipp.

“Stargirl conta a história de Courtney Whitmore, estudante forçada a se mudar para uma nova cidade, depois que sua mãe se casa novamente. Ela só não esperava que seu padrasto, Pat Dugan, costumava ser Stripesy, o braço direito do herói Starman”, diz a sinopse da série

Criada por Geoff Johns, a heroína homenageia a irmã do autor de quadrinhos que faleceu em um acidente de avião.

Geoff Johns também criou a série, que conta em seu elenco com Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Joel McHale, Meg DeLacy, entre outros.

A terceira temporada de Stargirl estreia em 31 de agosto. A série está disponível no HBO Max.

