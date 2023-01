Stephen Amell volta como Arqueiro Verde na temporada final de The Flash

The Flash vai acabar com sua nona temporada, levando ao fim do Arrowverso. Nada mais justo que Stephen Amell, o Arqueiro Verde de Arrow, retorne para esse desfecho.

Stephen Amell retornará para desempenhar o papel do herói da DC pela última vez na nona e última temporada de The Flash. Amell aparecerá no nono episódio da temporada, o que significa que aparecerá ao lado de John Diggle (David Ramsey), Wally West (Keiynan Lonsdale) e Bloodwork (Sendhil Ramamurthy), que tiveram os retornos anunciados ontem.

Dado que Oliver morreu durante o evento Crise nas Infinitas Terras, parece provável que o retorno dele seja possibilitado pela viagem no tempo, um enredo frequente no Arrowverso e em The Flash.

Eles se juntam a Javicia Leslie, que irá reprisar seu papel como Batwoman, ou, mais precisamente, The Red Death, uma versão da Batwoman com poderes de velocidade e uma personalidade maligna, que aparecerá na nona temporada do programa.

“Assim que nossa temporada final foi anunciada, sabíamos que queríamos que Stephen voltasse e reprisasse seu papel icônico como Oliver Queen”, disse o showrunner de The Flash, Eric Wallace, em um comunicado (via ComicBook).

“Afinal, foi Oliver quem originalmente lançou Barry Allen em seu caminho heroico. É por isso que todos no Team Flash sentiram tão fortemente que era importante criar um momento de círculo completo com o retorno de Oliver na temporada final de The Flash. O resultado é um episódio épico, mas emocionante, que esperamos que os fãs do Arrowverso gostem. É tudo para dizer ‘obrigado’ a todos por assistir e apoiar nosso programa ao longo de nove anos maravilhosos. Mal podemos esperar para que todos vejam Grant e Stephen salvando o mundo juntos novamente. E sim, haverá emoções, calafrios e lágrimas”, continuou.

Veja o trailer, abaixo.

The Flash corre em mais aventuras

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

“A 9ª temporada começa uma semana depois de sua batalha épica, e Barry Allen e Iris West-Allen estão se reconectando e ficando mais próximos do que nunca. Mas quando um grupo mortal de Rogues chega a Central City liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia”, diz a sinopse da nova temporada.

“Mas quando os Rogues são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heroico de Barry Allen. E em sua maior batalha até agora, Barry e o Time Flash serão levados ao limite, a fim de salvar Central City pela última vez”, conclui a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 8 de fevereiro de 2023.

